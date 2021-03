Toyota Fortuner máy xăng 2 cầu, xe cũ mất giá nhanh tại Việt Nam

Thông thường các phiên bản Toyota Fortuner máy xăng đều mất giá nhiều hơn các bản máy dầu, do đặc thù của khối động cơ 2.7 lít và hệ dẫn động 4 bánh khiến cho việc sử dụng xe hàng ngày là một vấn đề lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là ở chi phí nhiên liệu. Do vậy, đối với những ai mua chiếc xe này chỉ để đi xa cho nhiều người lại là sự lựa chọn hợp lý.

Toyota Fortuner máy xăng mất giá nhiều là do chi phí nhiên liệu cao

Sau 9 năm sử dụng, Toyota Fortuner 2013 phiên bản 2.7V 4x4 vẫn còn là một chiếc xe khá tốt, các chi tiết chưa bị lão hóa nhiều do hầu hết đều là xe gia đình, không phải xe chạy dịch vụ như các phiên bản máy dầu 1 cầu, số sàn.

VIDEO: Mẹo kiểm tra ô tô cũ trước khi xuống tiền - Phần 1

Kiểu dáng xe không có gì đặc biệt hơn các phiên bản từ 2009, dù vậy đây là phong cách thiết kế bền dáng. Trong khi đó, nội thất xe cũng chỉ trang bị các tiện nghi cơ bản, các chi tiết trang trí mạ chrome và ốp vân gỗ màu đen nổi bật. Bảng điều khiển trung tâm nhấn mạnh vào chiều ngang, tạo cảm giác cabin xe rộng hơn. Ấn tượng sang trọng của nội thất xe được nhấn mạnh với tay lái và tay nắm cần số bọc da, ốp gỗ cho các phiên bản 2.7V.

Nội thất Toyota Fortuner đời 2013 chỉ được trang bị các tính năng cơ bản, không đầy đủ như xe đời mới hiện tại

Toyota Fortuner đời 2013 máy xăng trang bị động cơ 2TR-FE có công suất cực đại 158 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 241Nm tại vòng tua 3.800 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Với công suất động cơ như vậy, người mê xe và yêu thích lái xe có vẻ chưa thực sự hài lòng về sự tăng tốc của xe, hộp số ít cấp cũng là nguyên nhân khiến lượng tiêu hao nhiên liệu của chiếc SUV này nhiều hơn các mẫu xe cùng phân khúc SUV 7 chỗ.

VIDEO: Mẹo kiểm tra ô tô cũ trước khi xuống tiền - Phần 2

Dù là phiên bản cao cấp nhất, Toyota Fortuner 2.7V 4x4 đời 2013 tại Việt Nam thiếu khá nhiều thiết bị điện tử hỗ trợ, như hệ thống ổn định thân xe điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình... Xe cũng chỉ có 2 túi khí và các chức năng an toàn cơ bản như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến lùi. Do đó những người dùng xe quan tâm đến sự an toàn có thể sẽ bỏ qua lựa chọn này.

Ưu điểm của dòng xe Toyota Fortuner là thiết kế 7 chỗ ngồi, phù hợp với gia đình

Dù không có nhiều trang bị và tính năng an toàn cao cấp nhưng Toyota Fortuner vẫn là mẫu xe bán chạy ở thời điểm 8 năm trước, do khi đó có rất ít đối thủ định vị cùng phân khúc, chỉ có các đại diện như Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest thời điểm đó cũng không có nhiều tính năng vượt trội hơn.

Ở thời điểm 8 năm trước, Toyota Fortuner 2.7V 4x4 đời 2013 có giá 1,039 tỉ đồng. Tuy nhiên, người mua hiện có thể sở hữu chiếc SUV này dưới dạng xe cũ với giá dưới 600 triệu đồng.