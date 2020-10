Toyota Innova 2020 giá cao nhất gần 1 tỉ đồng tại Việt Nam

Là phiên bản nâng cấ, Toyota Innova 2020 không có sự đột phá nào đáng kể mà chỉ là các bổ sung trang bị và tinh chỉnh ngoại thất. So với thế hệ cũ, mặt trước của Innova mới được thiết kế lại. Trên 2 phiên bản Venturer và 2.0G, cụm đèn trước được nâng cấp từ đèn Halogen 4 bóng sang cụm đèn Halogen và LED nhằm tăng cường độ chiếu sáng cho xe vào ban đêm. Đồng thời, hai phiên bản này được trang bị thêm đèn chờ dẫn đường và hệ thống chiếu sáng ban ngày.

Ngoài ra, phiên bản Venturer, 2.0V và 2.0G đều được bổ sung thêm đèn LED sương mù và hệ thống cân bằng góc chiếu được nâng cấp từ chỉnh tay lên chỉnh điện. Phiên bản Venturer còn được trang bị bộ body kit mang đến dáng vẻ hầm hố cho xe.

Kích thước xe hầu như không có thay đổi nào về con số

Về trang bị tiện nghi, Toyota Innova mới được bổ sung thêm trang bị khởi động nút bấm (trên hai phiên bản Venturer và 2.0G), cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 điểm lên 6 điểm cùng camera lùi.Phiên bản Innova 2.0E được nâng cấp các tiện ích như: 6 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và màn hình cảm ứng 7 inch. Trong khi các phiên bản 2.0V, 2.0G và Venturer sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch.

Hệ thống giải trí trên Innova 2020 là dàn âm thanh 6 loa, kết nối điện thoại thông minh, cổng USB, Bluetooth, hệ thống điều hoà 2 vùng độc lập và cửa gió cho hàng ghế sau.

Toyota Innova mới cả 4 phiên bản trên đều sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh ra công suất 102 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 183 Nm tại 4.000 vòng/phút. Kết hợp với động cơ trên là loại hộp số tự động 6 cấp, riêng bản 2.0E là hộp số tay 5 cấp.

Phiên bản cao cấp nhất Innova 2.0V sở hữu nhiều tiện nghi với giá 989 triệu đồng

MPV đa dụng Toyota Innova mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, cùng với đó là hàng loạt trang bị an toàn khác như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo (TRC), đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm 7/8 vị trí, khung xe GOA.

Tại Việt Nam, Toyota Innova 2020 có 4 phiên bản 2.0E MT, 2.0G AT, Venture và 2.0V AT với giá bán lần lượt là 750 - 865- 879- 989 triệu đồng. Riêng tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng.