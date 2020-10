Toyota Innova 2020: Lựa chọn hàng đầu cho gia đình và kinh doanh

Xu hướng xe SUV và MPV đang lên ngôi trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhìn vào con số tăng trưởng của hai phân khúc này trong những năm qua sẽ thấy rất rõ điều đó. Các hãng xe hơi cũng vì thế mà cải tiến các mẫu xe hiện tại hay ra mắt sản phẩm mới nhằm đón đầu xu thế này. Chiếc MPV đúng nghĩa đa dụng thì phải nhắc tới Toyota Innova, ra mắt khách hàng Việt từ năm 2006, trải gần 15 năm với hơn 140.000 xe được bán ra, luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất mỗi tháng. Innova thực sự là một mẫu xe rất thành công của Toyota khi làm thoả mãn mọi nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng từ làm xe cá nhân, gia đình, công ty, kinh doanh.

Và sẽ không quá chút nào khi nói ở nước ta, Innova hiếm có đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc. Dĩ nhiên, những chiếc 5+2 như thế có ưu điểm lớn là nhỏ gọn hơn, rẻ hơn nên sẽ hấp dẫn một lượng khách hàng không nhỏ của Innova. Nhưng nếu xem nó là một bài toán kinh tế và sử dụng thực tế thì Innova sẽ thắng thế hơn bởi những giá trị thực dụng mà chiếc xe mang lại cho chủ nhân. Điều này đã được khẳng định suốt hàng chục năm qua khi gần như tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách hay công ty đều chọn mẫu xe này, những gia đình cần không gian rộng rãi thì Innova là lựa chọn hàng đầu.

Phiên bản 2020 vừa được Toyota ra mắt tại Việt Nam với việc cải tiến và bổ sung thêm nhiều tiện ích, tính năng an toàn cũng như giảm giá bán cho nhóm khách hàng kinh doanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng. Trên hai phiên bản Venturer và 2.0G thì cụm đèn trước được nâng cấp từ đèn halogen 4 bóng sang cụm đèn halogen và LED đồng thời trang bị thêm đèn chờ dẫn đường, đèn chạy ban ngày. Phiên bản 2.0G và 2.0V thì đèn sương mù cũng dạng LED và hệ thống cân bằng góc chiếu được thay đổi từ chỉnh tay sang chỉnh điện, bộ body kit của bản Venturer được thiết kế lại trẻ trung, thể thao và cá tính hơn. Khởi động nút bấm (bản Venturer và 2.0G) cũng như cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 lên 6 điểm cùng camera lùi giúp người lái an tâm hơn.

Anh Phạm Ngọc Tiến (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì lại có quan điểm “Nếu xét về độ rộng rãi, tiện nghi hay đi đường trường, đường khó thì rõ ràng Innova có lợi hơn rất nhiều. Nhưng mình quan tâm nhiều hơn tới tính năng an toàn của xe, so với các “đàn em” thì Innova hơn hẳn, đó là điều cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ bảo vệ tính mạng của bạn khi không may xảy ra rủi ro va chạm chứ ba cái tiện nghi hay trang bị bên ngoài chỉ tô vẽ cho đẹp thôi”. Đó cũng là một cách nhìn đúng và thực tế, bởi Innova là mẫu MPV đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Asean NCAP với hàng loạt các trang bị an toàn như phanh ABS, BA, EBD, ổn định thân xe VSC, kiểm soát lực kéo TRC, đèn báo phanh khẩn cấp EBS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi, cảm biến lùi, 7 túi khí…