Năm 2020 bắt đầu bằng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế và cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ, nhiều ngành nghề như du lịch, hàng không… đã rất khó khăn để vượt qua. Các thương hiệu phải cạnh tranh nhau khốc liệt để giành lấy khách hàng và ngành công nghiệp ô tô cũng thế. Các hãng xe liên tục đưa ra nhiều sản phẩm mới, cải tiến, bổ sung thêm tính năng trong khi giá bán giảm nhằm kích cầu tiêu dùng. Và nếu làm một phép tính thì có lẽ Toyota là thương hiệu ra mắt nhiều mẫu xe mới nhất trong năm nay. Mở màn bằng mẫu xe “quốc dân” Vios tới dòng xe hoàn toàn mới mang tên Corolla Cross đến “ông vua” SUV Fortuner rồi cả “chiếc xe không thể bị phá hủy” Hilux, Land Cruiser mới hay mẫu SUV 7 chỗ phân khúc B mang tên Rush cũng đã được giảm giá bán.

Một điều dễ nhận thấy trên toàn bộ dải sản phẩm vừa ra mắt của Toyota Việt Nam đó là sự “lột xác” về công nghệ được trang bị trên xe. Nếu như trước đây, những chiếc xe Toyota vẫn được mệnh danh là siêu bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại ít tính năng tiện nghi thì nay câu chuyện đã hoàn toàn khác. Những chiếc xe Toyota bây giờ vẫn thừa hưởng những giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu xe hơi Nhật Bản vang danh toàn cầu nhưng lại ngập tràn công nghệ với thiết kế hiện đại, trẻ trung đầy tính tiện dụng. Đơn cử như mẫu SUV đô thị Corolla Cross là tiên phong cho chiếc xe phổ thông đầu tiên sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam, rồi cả hệ thống an toàn TSS được trang bị trên Corolla Cross, Fortuner, Hilux… mang lại cho người dùng sự an toàn và những trải nghiệm thú vị trên mỗi hành trình.

Trở lại với chiếc Toyota Rush, Rush mang trong mình là một chiếc SUV thực thụ, chỉ khoác chiếc áo MPV mà thôi.

Rush sở hữu hệ thống khung gầm rời giống như trên những chiếc xe bán tải nên gia tăng khả năng chuyên chở và độ cứng vững, hệ thống dẫn động cầu sau ưu việt hơn rất nhiều so với các dòng xe khác chỉ dẫn động cầu trước. Ngay cả hệ thống giảm xóc của Rush cũng khác biệt, hệ thống treo sau đa liên kết với các thanh giằng ngang. Chính 3 điểm khác này đã khiến Rush vận hành vượt trội hơn, đặc biệt là trên các địa hình xấu, khi tải đủ người trên xe hay bạn ôm cua đổ đèo cũng chắc chắn hơn.

Dĩ nhiên, Toyota là thương hiệu xe hơi rất biết cách làm vừa lòng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng, không gian nội thất của Rush rộng rãi cho cả 7 thậm chí là 8 chỗ ngồi, khoang hành lý rộng, hàng chục hốc chứa đồ quanh xe, điều hòa 2 giàn lạnh với cửa gió cho tất cả vị trí ngồi, hàng ghế thứ 2 và 3 gập linh hoạt để có thể chứa được những vật dụng lớn như xe đạp túi golf, bạn cũng có thể lắp thêm giá nóc cho những chuyến đi dài. Do vậy, khi bạn sở hữu Rush là bạn không cần quá lo lắng về không gian, về những tiện nghi trong xe vì nó phục vụ mọi nhu cầu di chuyển của cuộc sống thường ngày. Cả khi đi dã ngoại thì sự “song kiếm hợp bích” của hệ thống khung gầm động lực dẫn động với tính thực dụng của không gian nội thất chắc hẳn sẽ làm mọi hành khách đều hài lòng và dẫn bạn đi xa hơn những gì bạn nghĩ một chiếc xe thông thường có thể tới được.

Thêm một điều nữa trên chiếc Rush khiến nó là một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại nhiều nước như Indonesia, Malaysia… vì những trang bị an toàn trên xe. Rush là chiếc xe trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng B tại Việt Nam đạt an toàn 5 sao của Asean NCAP với hàng loạt các tính năng an toàn chủ động và bị động trên xe. Hệ thống phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, 6 túi khí… giúp bạn an tâm trên mọi hành trình. Toyota Việt Nam cũng đã áp dụng mức giá khá hợp lý cho mẫu xe Rush là 633 triệu đồng. Rõ ràng, khi bạn đang có ý định sở hữu một chiếc xe SUV phân khúc hạng B 7 chỗ thì Rush là lựa chọn hàng đầu bởi tính tiện dụng, an toàn, bền bỉ, tiết kiệm cũng như khả năng vượt địa hình tốt nhất phân khúc.