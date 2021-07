Toyota Sequoia Limited 17 năm tuổi hiếm gặp tại Việt Nam

Toyota Sequoia - mẫu xe SUV cỡ lớn mà hãng xe Nhật Bản phát triển từ 2001 dành cho thị trường Bắc Mỹ. Phiên bản 2004 thuộc thế hệ đầu tiên tung ra thị trường. Ngoại hình Toyota Sequoia lực lưỡng và đơn giản tương tự chiếc bán tải Tundra vốn cùng nền tảng, vì thế xe có thiết kế dư dả không gian với 7 chỗ ngồi.

Toyota Sequoia được định vị xếp vào phân khúc SUV cỡ lớn, đối thủ của Chevrolet Suburban và Ford Expedition. Nó nằm dưới một bậc so với nhóm SUV cỡ lớn hạng sang như Lexus LX570, Cadillac Escalade và Lincoln Navigator.

Dùng chung khung gầm với Toyota Tundra, Sequoia có kích thước lớn như Ford Expedition

Kiểu thiết kế của Toyota Sequoia từ ngoại thất tới nội thất đều đơn giản, thiên hướng chạy đường trường chứ không hòa theo xu hướng trau chuốt như hiện nay. Xe được ngừoi dùng đánh giá cao ở khả năng di chuyển trên nhiều địa hình với khoảng sáng gầm xe 251 mm, rất dũng mãnh khi thực hiện những pha leo lề, trèo đèo lội suối hay vượt đá tảng.

Không gian bên trong Toyota Sequoia rất rộng rãi. Sức chứa hành lý của xe có thể lên tới 535 lít khi hàng ghế sau dựng lên – dung tích lớn hơn mẫu xe Tahoe và Armada, chỉ kém hơn một chút so với 546 lít của Ford Expedition. Toyota tiếp tục tận dụng lợi thế này khi mang lại sức chứa lên tới 1.885 lít khi gập hàng ghế thứ 3 xuống, nhiều hơn hẳn so với Tahoe (1.463 lít) Armada (1.413 lít) và Expedition (1.628 lít). Tuy nhiên, cả Tahoe lẫn Expedition đều có phiên bản chiều dài cơ sở lớn, cho phép sức chứa hành lý cao hơn hẳn so với Sequoia chỉ có một cỡ.

Khoang lái của Sequoia thế hệ đầu tiên vẫn mang hình thức truyền thống của Toyota

Hàng ghế thứ 2 có không gian thoải mái để tận hưởng các hành trình. Trải nghiệm lái Toyota Sequoia mang lại khá giống với xe tải. Hệ thống giảm xóc sau độc lập không thể khỏa lấp đi bản chất của một mẫu xe có thân đặt trên khung và toàn bộ xe sẽ rung lắc khi di chuyển trên mặt đường thô. Trên đường bằng phẳng, Toyota Sequoia to lớn tỏ ra thiếu cảm giác và không có sự kết nối như khi cầm lái chiếc Ford Expedition. Trong khi các mẫu xe cùng phân khúc cũng được cấu trúc từ xe bán tải thì Toyota Sequoia tỏ ra giống xe tải hơn.

Toyota Sequoia đời 2004 sử dụng động cơ giống "huyền thoại" Land Cruiser. Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 2UZ-FE, 4,7 lít V8 có công suất 271 mã lực và kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, tốc độ tối đa 200 km/giờ. Sức mạnh này chủ yếu đáp ứng cho nhu cầu đi địa hình cũng như đủ tải cho trọng lượng ngoại cỡ của chiếc SUV cỡ lớn này.

Tất cả chức năng đều tập hợp ở bệ trung tâm, kiểu thiết kế phổ biến trên xe hơi giai đoạn này

Nột chiếc Toyota Sequoia đời 2004 bản cao cấp Limited hiện rao bán lại với giá hơn 600 triệu đồng. Trong khi đó, nếu mua một chiếc xe tương tự nhưng đời mới nhất 2021 thì giá bán không dưới 6 tỉ đồng tại Việt Nam.