Toyota Urban Cruiser có giá từ 270 triệu đồng

Toyota Urban Cruiser có giá bán từ 840.000 đến 1.130.000 INR (khoảng 264-355 triệu đồng) ứng với 3 phiên bản Mid, High và Premium gồm 2 tùy chọn hộp số AT và MT. Mức giá này khá thấp so với các mẫu xe CUV đô thị tại thị trường Việt Nam (giá từ 600 triệu đồng) nhưng lại thuộc hàng cao so với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Ấn Độ.

Đối thủ của Toyota Urban Cruiser là Hyundai Venue có giá từ 675.000 INR (212 triệu đồng), KIA Sonet giá từ 671.000 INR (210 triệu đồng), Tata Nexon giá từ 700.000 INR (220 triệu đồng) và Ford EcoSport chỉ từ 818.000 INR (256 triệu đồng).

Toyota Urban Cruiser có kích thước nhỏ hơn Toyota Corolla Cross

Toyota Urban Cruiser xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu xe Maruti Vitara Brezza. Xe có kích thước nhỏ hơn Corolla Cross tại thị trường Việt Nam và có giá bán nhỉnh hơn Brezza.

Chiếc CUV đô thị mới của Toyota sở hữu những trang bị tiện nghi gồm vô lăng đa phương tiện, khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến gạt mưa và kiểm soát khí hậu tự động (tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể). Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng tương thích Apple Carplay/Android Auto.

Toyota Urban Cruiser trang bị động cơ xăng 1,5 lít 4 xi-lanh có công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Xe trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc số tay 4 cấp.

Khoang nội thất Toyota Urban Cruiser vừa đủ cho 5 hành khách

Tương tự Brezza, các phiên bản số tự động của Toyota Urban Cruiser trang bị thêm hệ thống hybrid nhẹ tích hợp máy phát (ISG) có các chức năng như: hỗ trợ mô men xoắn, phanh tái sinh và chạy không tải. Theo đó, mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng tương đồng Suzuki Vitara Brezza ở mức 5,33 lít/100 km đường hỗn hợp đối với phiên bản số tự động và 5,87 lít/100 km đối với bản số sàn.

Toyota Urban Cruiser trang bị 2 túi khí trước, hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, cảnh báo vượt quá tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe và camera lùi và hỗ trợ khởi động ngang dốc trên các phiên bản số tự động.

Tại thị trường Ấn Độ, đối thủ của Toyota Urban Cruiser gồm chính Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV300, KIA Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV300 và Ford EcoSport.