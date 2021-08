Triển lãm ô tô New York bị hủy lần thứ 4

Đây là lần hủy thứ 4 của Triển lãm quốc tế ô tô New York kể từ tháng 4.2020. Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cụ thể là biến thể Delta đang bùng phát trở lại tại Mỹ khiến các sự kiện tập trung đông người không được phép diễn ra như kế hoạch dự kiến.

Triển lãm ô tô New York vốn có lịch tổ chức vào tháng 4 hàng năm với không dưới 1 triệu lượt khách tham quan mỗi đợt. Năm ngoái, sự kiện này ban đầu bị hủy, sau đó công bố hoãn tới tháng 8.2020 và rồi mốc thời gian cứ lần lượt bị kéo giãn tới mùa xuân 2021, tháng 8.2021 và rồi lại quay về quyết định ban đầu là hủy bỏ hoàn toàn.

Trước đó, sự kiện đáng chú ý nhất làng xe thế giới trong tháng 8 này là Triển lãm ô tô New York 2021 dự kiến khai mạc trong tuần tới tại trung tâm Jacob K. Javits (Mỹ) thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân do triển lãm này đã bị hoãn nhiều lần. Ban tổ chức buộc phải đưa ra quyết định khó khăn vào thời điểm cuối cùng bởi diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và các quy định mới của bang New York cũng như chính quyền thành phố để ngăn chặn chủng Covid-19 mới lây lan.