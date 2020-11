VinFast Lux A2.0 được Đại sứ quán Áo dùng làm xe ngoại giao

Thông thường các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam thường chọn phương án nhập khẩu xe ô tô từ nước ngoài để phục vụ cho công tác đối ngoại tại nước sở tại, rất ít khi thấy một Đại sứ quán nào sử dụng xe nội địa bán trong nước. Tuy nhiên, mới đây người dân ở phố Quang Trung, Hà Nội thường xuyên bắt gặp một chiếc VinFast Lux A2.0 màu xám, phiên bản Plus đeo biển Ngoại giao. Qua tìm hiểu, được biết đây là xe công vụ của Đại sứ quán Áo.

Do đặc thù công việc, văn phòng các Đại sứ quán, Lãnh sự quán nói chung khi chọn mua ô tô đều rất coi trọng tiêu chuẩn an toàn và khả năng vận hành của chiếc xe, do vậy các dòng xe nhập khẩu từ nước ngoài thường được lựa chọn, nhất là các phiên bản đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các cơ quan ngoại giao.

VIDEO: Cầm lái LUX A2.0, "sếp" phó Vingroup tiết lộ chiến lược của VinFast

Với các tiêu chí khắt khe như vậy nhưng xe VinFast Lux A2.0 vẫn được Đại sứ quán lựa chọn có thấy, mẫu xe này đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn cũng như vận hành mà cơ quan này yêu cầu. Điều này cũng không quá bất ngờ khi VinFast Lux A2.0 đã được Chương trình đánh giá xe mới uy tín bậc nhất ASEAN NCAP đánh giá 5 sao.

Chiếc xe mà Đại sứ quán Áo sử dụng là VinFast Lux A2.0 phiên bản nâng cao

Việc xe VinFast Lux A2.0 được Đại sứ quán Áo lựa chọn cũng gây bất ngờ khi các cơ quan ngoại giao có thể nhập khẩu xe từ nước ngoài với giá "gốc" do được hưởng các chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ. Cụ thể, các cơ quan đại diện ngoại giao có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; được tạm nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xe ô tô, xe gắn máy.

VIDEO: Người dùng đánh giá ưu, nhược điểm VinFast Lux A2.0

Với các ưu đãi này, cơ quan ngoại giao có thể mua xe từ nước ngoài với chi phí thấp hơn nhiều so với việc đầu tư một chiếc ô tô ở Việt Nam. Thông thường, Đại sự quán của các quốc gia đến từ châu Âu sẽ lựa chọn xe sang như Mercedes- Benz , Audi, BMW hoặc cao cấp hơn nữa là Jaguar, Land Rover...

Xe VinFast Lux A2.0 được Đại sứ quán Áo lựa chọn làm nhiều người dân cảm thấy tự hào khi xe Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn mà một cơ quan ngoại giao yêu cầu.