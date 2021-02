Volkswagen Touareg cũ giá ngang KIA Soluto mới tại Việt Nam

Chiếc Volkswagen Touareg đời 2008 rao bán thuộc phiên bản cải tiến của thế hệ đầu tiên, được trang bị động cơ 3.6 lít V6 và có số lượng khá hạn chế tại Việt Nam. Hiện nay không dễ dàng bắt gặp một chiếc xe tương tự ở Hà Nội hay TP.HCM.

Volkswagen Touareg trình làng thị trường lần đầu tiên vào năm 2002 với thiết kế hệ dẫn động hai cầu, thân xe SUV 5 cửa có chiều dài cơ sở 2.855 mm, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.754 x 1.928 x 1.726 (mm). Kích thước này tương đương với xe Porsche Cayenne cùng đời.

Kích thước Volkswagen Touareg đời 2008 tương đương Porsche Cayenne, BMW X5 hay Mercedes-Benz GLE

Tại Triển lãm ô tô Paris 2006, nhà sản xuất Volkswagen tung ra phiên bản nâng cấp (facelift) cho mẫu xe Touareg năm 2008 với thay đổi thiết kế lưới tản nhiệt và bổ sung nhiều công nghệ mới gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS Plus (Anti-lock Braking System), hệ thống điều khiển hành trình Front Scan, hệ thống cảnh báo điểm mù Side Scan.

Ngoại hình Touareg đời 2008 đậm chất SUV, gầm cao, bánh lớn. Thế hệ đầu tiên vẫn giữ phong cách thiết kế với các đường nét bo tròn tương tự phong cách của Porsche Cayenne. Trong khi đó, khoang nội thất khá rộng rãi nhờ kích thước lớn, tiện nghi được trang bị vừa đủ. Đáng tiếc, xe chỉ được trang bị 5 chỗ ngồi chứ không phải dạng 5+2 chỗ ngồi.

Khoang nội thất Volkswagen Touareg đời 2008 rộng rãi nhờ kích thước lớn

Động cơ xăng được trang bị bao gồm các lựa chọn 3.2 lít V6, 3.6 lít V6, 4.2 lít V8, 6.0 L W12, động cơ diesel (dầu) gồm có 2.5 lít I5 TDI, 3.0 lít V6 TDI và 5.0 lít V10 TDI. Mẫu xe này được lắp hộp số tay 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp. Tại Việt Nam, mẫu xe này thường có cấu hình động cơ 3.6 lít V6.

Về tính năng an toàn, Touareg đời 2008 trang bị những công nghệ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Braking System), phân bổ lực phanh điện tử EBD (Electronic Brakeforce Distribution), cân bằng điện tử ESP (Electronic Stability Programme), hỗ trợ phanh khẩn cấp BA (Brake Assist), khóa vi sai điện tử EDL (Electronic Differential Locks), hệ thống điều khiển lực kéo TCS (Traction Control System), túi khí cho cả hàng ghế trước và hàng ghế sau.

Vô lăng Touareg đời 2008 tích hợp đầy đủ tính năng dù xe sản xuất 13 năm trước

Volkswagen Touareg từng nhận được giải thưởng “Best Luxury SUV” năm 2003 của tạp chí Car and Driver, “Sport/Utility of the Year” năm 2004 do tạp chí Motor Trend bình chọn.

Hiện tại, một chiếc Volkswagen Touareg đời 2008 có giá bán lại khoảng 480 triệu đồng, ngang giá KIA Soluto mới tại Việt Nam. Người mua sẽ phải cân nhắc bởi hiện tại việc tìm kiếm phụ tùng thay thế cho dòng xe này khá khó khăn và mất nhiều thời gian.