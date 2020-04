Vượt bộ đôi Mazda, KIA Telluride ‘ẵm’ giải ‘Xe của năm 2020’

Giải thưởng "Xe Thế giới của Năm" - World Car of the Year 2020 cuối cùng cũng tìm thấy chủ. Trải qua nhiều vòng đánh giá, bình chọn Ban tổ chức giải thưởng World Car Awards 2020 đã công bố những mẫu xe chiến thắng chung cuộc.

Theo đó, với tổng điểm 758 điểm, KIA Telluride đã vượt qua bộ đôi Mazda3 (745 điểm) và Mazda CX-30 (738 điểm) để giành chiến thắng hạng mục giải thưởng "Xe Thế giới của Năm" - World Car of the Year 2020. KIA Telluride được hội đồng giám khảo gồm 86 nhà báo trên thế giới đánh giá cao về thiết kế, tiện nghi, độ an toàn và giá cả phải chăng.

KIA Telluride được đánh giá cao về thiết kế, tiện nghi, độ an toàn và giá cả phải chăng Ảnh: Motor1

Ra mắt vào đầu năm 2019, KIA Telluride sở hữu diện mạo thiết kế bệ vệ, hồm hố, không gian nội thất rộng rãi với cách bố trí 7 - 8 chỗ ngồi chia làm 3 hàng ghế. Telluride được KIA sản xuất tại nhà máy đặt ở West Point, Georgia, Mỹ.

Bên cạnh giải thưởng danh giá nhất là “World Car of the Year”, giải thưởng World Car Awards năm nay còn 4 hạng mục giải thưởng phụ, gồm: World Luxury Car (Xe sang trọng), World Performance Car (Xe hiệu suất cao), World Car Design (thiết kế xe) và World Urban Car (Xe thành thị). So với năm 2019, giải thưởng năm nay đã bỏ phân hạng xe xanh thân thiện môi trường (World Green Car).

Porsche Taycan giành cú đúp giải thưởng World Luxury Car (Xe sang trọng), World Performance Car (Xe hiệu suất cao)

Cùng với Telluride, KIA cũng giành chiến thắng ở hạng mục World Urban Car (Xe thành thị) với mẫu Kia EV Soul. Trong khi đó, Mazda3 giành giải thưởng thiết kế "World Car Design of the Year 2020", sau khi vượt qua 2 đối thủ Peugeot 208 và Porsche Taycan.

Dù thất bại trước Mazda3 nhưng Porsche Taycan vẫn giành được cú đúp giải thưởng World Luxury Car (Xe sang trọng), World Performance Car (Xe hiệu suất cao). Ở hạng mục giải thưởng World Luxury Car (Xe sang trọng), Taycan đã vượt qua người "anh em" Porsche 911 và mẫu xe điện Mercedes-Benz EQC.