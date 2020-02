'Xe cọp' Lexus IS 250 đã qua sử dụng 10 năm rao giá gần 1 tỉ đồng

Lexus IS 250 - một trong những sedan hạng sang hiếm gặp trên đường phố Việt Nam, mẫu xe này được nhập về với số lượng ít hơn các "đàn anh" ES 350 hay GS 350. Dù vậy, đối thủ của Mercedes-Benz C250 vẫn được các "dân chơi" săn lùng sau 10 năm sử dụng dù giá bán lên tới cả tỉ đồng.

Với ngân sách khoảng một tỉ đồng và quyết định tìm mua cho mình xe sang cũ, nhiều người sẽ tìm mua chiếc Mercedes-Benz C200 đời 2015 hay BMW 320i cùng đời. Tuy nhiên, trong phân khúc này, Lexus IS 250 cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, dù số tiền này chỉ có thể mua được Lexus IS 250 đời 2010.

Dù đã 10 năm tuổi nhưng kiểu dáng Lexus IS 250 vẫn còn rất hấp dẫn giới trẻ



Lexus IS 250 có mức giá cao một phần đến từ việc giá bán xe mới ở thời điểm đưa về Việt Nam là hơn 2 tỉ đồng, một con số mà những người chơi xe Lexus ở Việt Nam phải chấp nhận. Dù giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc đến từ Đức, Lexus IS 250 vẫn được đánh giá cao nhờ cụm động cơ V6 hút khí tự nhiên mạnh mẽ và khả năng vận hành khá "lành".

Lexus IS 250 sử dụng khối động cơ V6 2.5L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau cho ra công suất cực đại 205 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm. Mẫu xe sedan của Lexus có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7,6 giây trước khi cán mốc vận tốc cực đại 230 km/giờ.

Khoang nội thất Lexus IS 250 đời 2009 còn mới do xe chạy khá ít

Theo chia sẻ từ phía người rao bán, Lexus IS 250 đời 2010 là dòng xe rất lành và phù hợp với tiêu chí chọn xe của người Việt. Trên các diễn đàn xe, một số chủ nhân chiếc Lexus IS 250 cho biết xe có lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình từ 7 - 8 lít/100 km đường trường và 12 - 13 lít/100 km đường hỗn hợp. Một con số tạm chấp nhận được đối với cỗ máy 2.5 V6.

Hiện tại, chiếc Lexus IS 250 đời 2010 này đang được rao bán với giá hơn 900 triệu đồng, ngang ngửa một chiếc Honda Civic RS đời 2019. Sở dĩ xe có mức giá khá cao là do số kilomet đi được khá thấp, tình trạng xe còn mới, phù hợp với những người tìm kiếm mẫu sedan hạng sang đến từ Nhật Bản với mức giá dễ chịu hơn so với các mẫu Lexus đời 2020.