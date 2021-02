Xe cũ Maybach S450 hấp dẫn nhà giàu Việt Nam

Mercedes-Benz S-Class luôn là chiếc xe hiện diện cho sự đẳng cấp, hơn hết các phiên bản cao cấp như Maybach S450 còn là chiếc xe đáng mơ ước, tuy vậy không phải ai cũng có khả năng sở hữu. Chính vì thế, mỗi chiếc Maybach S450 xuất hiện trên thị trường xe cũ đều trở thành "hàng hot, hàng hiếm" được giới chơi xe săn lùng.

Maybach S450 có giá bán xe mới hiện tại là 7,5 tỉ đồng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh

Mercedes-Benz S450 Maybach sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.462 x 1.899 x 1.498 (mm). So với S500 thế hệ trước, Mercedes-Benz S450 Maybach dài hơn 346 mm. Thậm chí nếu so sánh với Mercedes-Benz S500 Maybach trước đây, chiều dài của Mercedes-Benz S450 Maybach vẫn nhỉnh hơn đôi chút, đó chính là yếu tố tạo nên sự bề thế của vẻ bề ngoài và là tiền đề cho sự rộng rãi của khoang thương gia phía bên trong.

Xe sử dụng bánh mâm 20 inch, kích thước lốp 245/50. Trên cột C có xuất hiện logo Maybach. So với thế hệ trước, thiết kế đuôi xe Mercedes-Benz S450 Maybach không có nhiều khác biệt. Khoang để đồ phía sau mất một phần diện tích nhỏ do sự xuất hiện của ngăn lạnh.

Sau 2 năm sử dụng, Maybach S450 có chất lượng nội thất còn mới

Mercedes-Benz S450 Maybach sử dụng động cơ V6 3.0 lít với hiệu suất 367 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hộp số là loại tự động 9 cấp 9G-Tronic, hệ dẫn động 4Matic. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 5,9 giây, tốc độ tối đa 250 km/giờ.

Mercedes-Benz S450 Maybach vẫn mang đậm phong cách thiết kế của dòng sản phẩm S-Class trước đây. Trên phiên bản Maybach, các chi tiết da nội thất được thêu chỉ theo hình quả trám.

Điểm khác biệt lớn nhất trên thế hệ mới chính là vô-lăng 3 chấu thay cho 2 chấu trên thế hệ cũ. Ngoài ra, cụm màn hình kép 12,3 inch, hệ thống giải trí , điều hòa và những tính năng hỗ trợ người lái không có quá nhiều điểm khác biệt.

Điểm sáng của khoang nội thất chính là hàng ghế thương gia phía sau. Hàng ghế thứ 2 của Mercedes-Benz S450 Maybach được tối ưu cho 2 ghế ngồi với đầy đủ những tiện nghi. Vị trí chính giữa được tối ưu cho những tiện nghi như bệ tì tay, bàn làm việc, ngăn chứa đồ và một số vị trí để cốc. Phía sau bệ tì tay trung tâm chính là ngăn lạnh có dung tích 8,5 lít chứa rượu và 2 chiếc ly bạc được chế tạo riêng cho Mercedes-Benz S450 Maybach.

Hàng ghế phía sau được thiết kế cho thương gia với đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất

Hệ thống âm thanh của Mercedes-Benz S450 Maybach là dàn Burmester High-end 3D 26 loa, công suất 1.590 watt. Đặc biệt, cửa sổ trời trên Mercedes-Benz S450 Maybach có khả năng đổi màu, giúp những hành khách có thể cảm thấy thoải mái ngay cả khi mở cửa sổ trời trong điều kiện nắng gắt.

Một chiếc Maybach S450 đời 2018 hiện đang rao bán tại một showroom ở Hà Nội trong tình trạng đã lăn bánh 20.000 km với mức giá khoảng 6,2 tỉ đồng. Do chênh lệch từ lệ phí trước bạ giữa xe mới và xe cũ, nếu tính tổng số tiền phải bỏ ra để lăn bánh, đại gia nào là chủ sở hữu tiếp theo của Mercedes-Benz S450 Maybach sẽ tiết kiệm được hơn 2 tỉ đồng và rất nhiều thời gian so với việc đặt hàng từ đại lý chính hãng Mercedes-Benz.