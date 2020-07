Xe hiếm Hyundai Equus Limousine mất giá 70% sau 9 năm sử dụng

Nếu như có nhu cầu sở hữu một chiếc sedan hạng sang kiểu limousine nhưng muốn tiết kiệm chi phí thì những chiếc Hyundai Equus Limousine là lựa chọn hàng đầu. Những chiếc xe này khá hiếm thấy tại Việt Nam và giá bán lại tương đối thấp, vào khoảng 1,35 tỉ đồng cho một chiếc xe đời 2011.

Xe đã lăn bánh khoảng 68.000 km, động cơ loại 5 lít V8, công suất 400 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu sau. Động cơ được chế tạo bằng hợp kim nhôm nhẹ, chịu mài mòn cao… cùng hệ thống tự động liên tục thay đổi thời điểm đóng mở các van nạp xả, khí nạp.

Chiếc Hyundai Equus Limousine được chủ nhân độ thêm bộ mâm đúc kiểu lạ mắt

Ấn tượng đầu tiên của mẫu xe này là kích thước khá đồ sộ. Equus Limousine có vóc dáng dài và cao hơn hầu hết các đối thủ như Mercedes S500L, BMW 750Li hay Lexus LS 460L. Equus Limousine có tổng chiều dài lên tới 5.460 mm, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.495 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 3.345 mm, lớn hơn bản sedan 30 cm.

Những thay đổi đáng chú ý nhất tập trung chủ yếu ở nội thất. Nội thất xe được bọc da và ốp gỗ cao cấp, đúng chất xe sang. Trung tâm điều khiển thiết kế kiểu đối xứng khá ấn tượng và có trang bị đồng hồ ở chính giữa.

Khoang nội thất Hyundai Equus Limousine còn khá mới với chất liệu sang trọng

Hàng ghế sau có chỗ để chân lớn tạo sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Ghế sau có điều khiển điện và chức năng massage. Hàng ghế sau cũng có thể ngả ra tối đa và biến thành một chiếc giường tiện nghi.

Hành khách ngồi sau cũng được thiết kế một đèn chiếu sáng và gương riêng ngay trước mặt. Khác với một số mẫu xe sang khác, Equus Limousine không gắn màn hình LCD vào mặt sau của hàng ghế trước mà trang bị một màn hình ở giữa.

Là một mẫu xe hạng sang, Equus Limousine được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn, như hệ thống giảm chấn ASD (giảm chấn với biên độ được lựa chọn trước), hệ thống phanh điện tử, hệ thống trợ lực lái điện - thủy lực, hệ thống quản lý độ ổn định xe VSM, hệ thống cảnh báo xe chạy chệch làn đường, hệ thống an toàn đón đầu (Pre-Safety System), hệ thống điều khiển hành trình thế hệ thứ 3 (Third Generation Smart Cruise Control) và một số hệ thống hỗ trợ phụ khác.

Hàng ghế sau Hyundai Equus Limousine rộng rãi hơn Mercedes-Maybach S-Class

Ngoài 9 túi khí bảo vệ xung quanh xe, Equus 2010 còn có túi khí bảo vệ đầu gối người ngồi hàng ghế trước. Ngoài ra, Equus còn có các camera bố trí ở trước và sau xe để cảnh báo cho người lái khi gặp các điểm mù, hay các vị trí khó quan sát, cùng với hệ thống hỗ trợ đỗ xe… Equus sử dụng công nghệ chiếu sáng thông minh cho đèn pha - hệ thống này sẽ tự động mở rộng góc chiếu sáng theo góc lái.

Trên thị trường, Hyundai Equus Limousine cạnh tranh với các đối thủ như Lexus LS460L, Mercedes S500L. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc khá thận trọng với mẫu xe của mình khi chỉ bán ra thị trường nội địa và một số quốc gia trong khu vực châu Á.

Hyundai Equus Limousine mất giá khoảng 70% so với giá mới ở thời điểm 2011

Mức giá tại Hàn Quốc của Hyundai Equus Limousine ở thời điểm năm 2011 vào khoảng 110.000 USD, về Việt Nam bán hơn 200.000 USD. Đến nay, xe mất giá gần 70%. Xe chủ yếu nhập về cho các khách hàng muốn sở hữu chiếc ô tô có không gian nội thất rộng và nhiều trang bị.