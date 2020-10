Xe hiếm Toyota Land Cruiser 2 cửa đời 1994 tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser tuy đã bước sang các thế hệ mới với kiểu dáng hiện đại và nhiều tiện nghi, công nghệ hơn, nhưng vẫn có không ít người đam mê xe địa hình vẫn "trung thành" với các thế hệ Land Cruiser cũ do thiết kế đơn giản và độ tin cậy cực cao.

Sở dĩ chiếc Land Cruiser II này có giá đắt do bản thân nó vẫn còn khá mới so với những chiếc xe cùng đời, và được chủ nhân phục chế lại một cách khá kỹ càng. Phần thân xe và gầm bệ vẫn còn chắc chắn và chưa trải qua va chạm, trong khi toàn bộ ngoại thất đã được sơn màu xanh dương đẹp mắt. Để phục vụ cho thú chơi off-road, chiếc "Land vuông" cũng đã được độ lốp gai A/T.

Phần nội thất nguyên bản còn khá mới của xe cũng được chủ nhân giữ nguyên, chỉ thay thế hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng và kết nối điện thoại như những chiếc ô tô hiện đại. Trang bị sức mạnh cho chiếc xe là động cơ xăng 2.4, tất nhiên xe có hệ thống dẫn động 2 cầu vốn là tính năng không thể thiếu của dòng xe Land Cruiser.