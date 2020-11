Honda Accord thế hệ mới có doanh số bán khá nghèo nàn tại Việt Nam nên việc tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng thuộc đời mới nhất là việc cực kỳ khó. Do đó chiếc Honda Accord 2020 đang được rao bán là sự lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng đang tìm kiếm dòng xe này nhằm tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Để lăn bánh một chiếc Honda Accord 2020, người mua sẽ phải tốn khoảng 1,47 tỉ đồng. Trong khi nếu chọn phương án mua Accord 2020 chạy lướt và thương lượng với người bán, số tiền ước tính phải bỏ ra khoảng 1,27 tỉ đồng, tiết kiệm được 200 triệu đồng so với mua xe mới.

Honda Accord - mẫu xe hấp dẫn trong phân khúc D nhưng giá cao nên còn kén khách

Honda Accord thế hệ mới hiện tại đang nắm giữ vị trí là mẫu xe sedan hạng D có giá bán cao nhất trong phân khúc. Tại Việt Nam, Honda Accord được phân phối duy nhất một phiên bản với nhiều màu sơn đi cùng với giá bán 1,319 - 1,329 tỉ đồng xe cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như thế hệ trước đó. Hiện tại một số đại lý Honda tại Việt Nam cũng đang giảm giá tiền mặt lên đến 150 triệu đồng cho dòng xe Honda Accord , áp dụng cho xe có số VIN cuối 2019 và màu sơn đen.

Do mới sử dụng được vài tháng nên nội thất của xe vẫn còn như mới

Honda Accord sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.5L tăng áp cho công suất 187 mã lực tại 5.500 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 243 Nm tại dải vòng tua máy 1.500 - 5.500 vòng/ phút, đây thực chất là động cơ chia sẻ với Honda CR-V hay Civic. Động cơ 1.5L turbo này mạnh hơn so với động cơ 2.4L hút khí tự nhiên ở Accord thế hệ cũ (công suất 172 mã lực, mô men xoắn 226 Nm).

Về an toàn, Honda Accord tại Việt Nam không có trang bị an toàn Honda SENSING như tại Thái Lan. Ngoài những trang bị an toàn chủ động như trước (ABS, VSA, HSA, 6 túi khí...), Accord mới có thêm hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch), hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ và thêm tính năng đề nổ từ xa tương tự Civic RS và camera chiếu hậu đa góc.

Nếu mua lại xe này thay vì mua xe mới sẽ tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng