Xe MPV bán chạy nhất Việt Nam giảm giá, cạnh tranh Suzuki Ertiga

Vẫn dẫn đầu phân khúc xe MPV tại thị trường Việt Nam với 8.436 xe bán ra sau 8 tháng đầu năm 2020, tuy nhiên 3 tháng liên tiếp gần đây, doanh số Mitsubishi Xpander đang có dấu hiệu sụt giảm. Cụ thể, trong tháng 6.2020 mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam đạt 1.817 xe bán ra. Tuy nhiên, sang tháng 7.2020 chỉ đạt 1.610 xe và tháng 8.2020 vừa qua chỉ còn ở mức 943 xe.

Tình trạng này khiến khoảng cách doanh số giữa Mitsubishi Xpander với các đối thủ xếp sau như Suzuki Ertiga Toyota Avanza hay thậm chí là Toyota Innova đang dần thu hẹp.

Bản Mitsubishi Xpander nhập khẩu đang được giảm giá

Mitsubishi Xpander hiện đang phân phối 3 phiên bản, gồm 2 bản số tự động giá 630 triệu đồng với hai lựa chọn nhập khẩu và lắp ráp trong nước đang hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020, bản số sàn giá 555 triệu đồng chỉ có xe nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, để kích cầu doanh số cho Xpander, từ tháng 10.2020 Mitsubishi Việt Nam (MMV) vừa tung ra chương trình giảm giá bán hai phiên bản nhập khẩu, thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách mua xe.

Cụ thể, bản số sàn Xpander MT được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe, tương tự chính sách các dòng xe lắp ráp đang được hưởng. Chương trình này, giúp khách hàng mua Xpander MT tiết kiệm được từ 27,6 - 33,3 triệu đồng (tùy địa phương). Trong khi đó, bản số tự động Xpander AT nhập khẩu nguyên chiếc cũng được Mitsubishi Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng 20 triệu đồng đóng lệ phí trước bạ.

Bản số sàn Xpander MT được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe

Mức giảm này ít hơn so với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ mà phiên bản Xpander AT lắp ráp trong nước đang được hưởng. Tuy nhiên, cũng phần nào tạo động lực thu hút khách hàng mua Xpander AT nhập khẩu nguyên chiếc.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được hãng xe Nhật Bản phân phối từ cuối năm 2018. Sau gần 2 năm bán ra thị trường, mẫu MPV này vừa được Mitsubishi nâng cấp vào đầu tháng 6.2020. Xpander 2020 chỉ thay đổi thiết kế mặt ca-lăng với lưới tản nhiệt được làm mới, kết hợp giữa các thanh ngang mạ crôm và các chi tiết ốp nhựa đen bóng trông hiện đại, thể thao hơn.

Đặc biệt, hệ thống đèn pha bóng Halogen trên bản cũ, vốn từng bị một số khách hàng chê về khả năng chiếu sáng, nay đã được Mitsubishi cải tiến bằng việc trang bị đèn pha công nghệ Bi- LED cho bản Xpander 2020. Bộ mâm xe vẫn giữ nguyên kích thước 16 inch như bản cũ nhưng được thiết kế mới với 5 chấu cách điệu và phối 2 tông màu. Phiên bản nâng cấp lần này cũng được trang bị ăng-ten vây cá hiện đại giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe.

Bản số tự động Xpander AT nhập khẩu nguyên chiếc cũng được Mitsubishi Việt Nam áp dụng chính sách hỗ trợ khách hàng 20 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2020 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 102,5 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này trên phiên bản AT được kết hợp hộp số tự động 4 cấp, hệ thống dẫn động càu trước như mẫu cũ. Theo Mitsubishi Việt Nam, hệ thống treo của xe cũng đã được cải tiến, sửa đổi để hạn chế tình trạng “xì nhớt” từng bị khách hàng phản ánh trên mẫu cũ.