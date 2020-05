Trong bối cảnh thị trường ô tô chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , doanh số bán các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam cũng giảm mạnh, bất chấp được nhà sản xuất, đại lý mạnh tay giảm giá bán

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 4.2020 chỉ đạt 550 xe, mức thấp nhất từ trước đến nay. So với tháng 3.2020, lượng tiêu thụ xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam trong tháng 4.2020 giảm 336 xe, tương đương 38%.