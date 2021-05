Xe SUV màu nào giữ giá tốt nhất khi bán lại?

Tương tự như danh sách màu tổng thể của tất cả các loại xe, những màu lòe loẹt, không phổ biến lại là những màu xe SUV có tỷ lệ mất giá thấp nhất khi bán sau 3 năm đầu tiên sử dụng.

Theo Karl Brauer, nhà phân tích thị hiệu thị trường đang làm việc cho iSeeCars: “Việc các mẫu SUV màu vàng, xanh la cây hay cam ít mất giá hơn do với xe SUV sơn các màu khác phản ánh sự mất cân bằng giữa số lượng khách hàng chọn các màu này so với số lượng người mua muốn chúng. Những màu này thường được áp dụng với các dòng xe thể thao và xe cơ bắp, tuy nhiên những màu “nổi” như vậy cũng giúp SUV đỡ nhàm chán hơn”.

Các màu phổ biến nhất như màu đen, trắng, xám và bạc, đều giảm giá nhanh hơn một chút so với mức trung bình

Trong danh sách xếp hạng tỷ lệ mất giá ô tô theo màu sắc, màu be được xem là một trong những màu sắc giúp ô tô giữ giá tốt nhất . Tuy nhiên, với dòng SUV, màu be hay màu nâu, màu vàng gold, lại khiến xe mất giá nhiều nhất sau 3 năm sử dụng. Cụ thể, theo kết quả khảo sát của iSeeCars, sau 3 năm đầu sử dụng, xe SUV màu be mất giá tới 43,4% khi bán lại. Tỷ lệ này với SUV màu nâu là 43,4% và màu vàng gold là 42,4%. “Điều này càng cho thấy rằng ngoài những màu sắc phổ biến, những người mua SUV thường thích màu đậm hơn”. - Karl Brauer chia sẻ thêm.