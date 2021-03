Xe tay ga Trung Quốc nhái y hệt Honda Click, giá 24 triệu đồng

Mới đây, trên một số trang thương mại điện tử của Trung Quốc vừa xuất hiện một dòng xe tay ga gồm hai phiên bản 125 và 150cc có kiểu dáng thiết kế y hệt dòng Honda Click (còn gọi là Vario do liên doanh Honda sản xuất, phân phối tại Đông Nam Á.

Nhìn thoáng qua hình ảnh, chắc chắn nhiều người sẽ lầm tưởng giữa mẫu xe “Made in China” này với Honda Click. Bởi kiểu dáng thiết kế mẫu xe tay ga này được hãng xe Trung Quốc “sao y bản chính” Honda Click. Thậm chí, logo mẫu xe Trung Quốc này còn được dán bộ tem Vario phía trước đầu xe và Click dọc thân xe.

Theo thông tin được đăng tải trên một số trang thương mại điện tử mẫu xe nhái này mang tên Click gồm 2 phiên bản 125 và 150 phân khối do Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Qinsheng Chiết Giang tại Trung Quốc sản xuất, phân phối theo lô và qua sàn mua bán online.

Từ cách thiết kế phần đầu xe, yếm xe cho đến cách taọ dáng thân xe, đuôi xe của dòng xe tay ga Trung Quốc này đều y hệt Honda Click sản xuất tại Thái Lan hay Honda Vario lắp ráp tại Indonesia và xuất khẩu sáng các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Một số điểm khác biệt trên các phiên bản Click nhái có thể nhận thấy như bảng đồng hồ hiển thị. Cụ thể, trong khi bản chính Honda Click/Vario sử dụng mà hình LCD và Logo Honda để trang trí mặt nạ ốp xung quanh mặt đồng hồ, thì trên phiên bản “Click nhái” 125 lại sử dụng cụm đồng hồ analog, trong khi logo Honda đã biến mất và được thay thế bằng logo có ký hiệu FI.

Cặp phuộc trước trang bị trên phiên bản Click do Trung Quốc làm nhái có in dòng chữ SAW của nhà cung cấp thiết bị phụ tùng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng có cổng sạc các thiết bị di động bố trí trên hộc đồ phía trước. Cả hai bánh đều được trang bị mâm đúc 14 inch, thiết kế tương tự Honda Click. Bánh trước dùng phanh đĩa đơn, bánh sau dùn phanh tang trống.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, cả hai phiên bản Click 125/150 do hãng xe Trung Quốc làm nhái đều sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 2.000 × 700 × 1.250 (mm), dài hơn so với Honda Click bản chính. Bình nhiên liệu đặt dưới yên xe có dung tích 6,5 lít và trọng lượng ở mức 150 kg. So với bản chính, hai phiên bản Click 125/150 do hãng xe Trung Quốc làm nhái có bình xăng lớn lớn 1 lít.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho Click 125 nhái động cơ mã 152QMI, xi lanh đơn dung tích 125cc, sản sinh công suất 7,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 7,3 Nm. Trong khi bản Click 150 “Made in China” dùng động cơ mã 157QMJ, xi lanh đơn dung tích 150cc cho công suất 8,8 mã lực tại 6.500 vòng/phút, mô men xoắn 8,3 Nm tại 6.000 vòng/phút. Tốc độ tối đa cảu bản 125 ở mức 80km/giờ trong khi bản 150 là 85km/giờ.

Dòng xe tay ga Click 125/150 do hãng xe Trung Quốc làm nhái được rao bán trên các trang thương mại điện tử của Alibaba tại Trung Quốc với giá tương đương 24 triệu đồng.