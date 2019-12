Yamaha XSR 155 đầu tiên về Việt Nam, chốt giá 88 triệu đồng

Kế thừa giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu Subaru - hãng xe danh tiếng đến từ Nhật Bản như động cơ, hệ dẫn động và các trang bị an toàn, đồng thời mẫu xe mới còn được trau chuốt hơn về thiết kế, bổ sung công nghệ an toàn hiện đại và đặc biệt “cải thiện” giá bán, Subaru Forester 2019 hứa hẹn là đối thủ nặng ký của Mazda CX-5 và Honda CR-V trong cuộc đua ngôi vương phân khúc SUV hạng C.