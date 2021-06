5 vật dụng tuyệt đối không nên để trong ô tô mùa nắng nóng

Thời tiết nhiều tỉnh thành trên cả nước đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời tại một số nơi lên đến hơn 39 độ C. Với ô tô , thời tiết nắng nóng tác động trực tiếp lên thân xe làm cho nhiệt độ trong khoang nội thất có thể lên đến 50 - 60 độ C, cao hơn từ 10 - 20 độ C so với bên ngoài.