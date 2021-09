Có nên độ loa ô tô tháo từ xe sang?

Trào lưu độ "loa tháo xe"

Độ âm thanh xe hơi ngày càng phổ biến tại Việt Nam với nhiều hình thức độ xe khác nhau từ giá trị vài triệu đồng cho đến hàng tỉ đồng. Ở phân khúc cấp thấp, trào lưu độ "loa tháo xe" đang nở rộ tại Việt Nam và được khá nhiều người hưởng ứng vì chi phí rẻ và các thương hiệu loa quen thuộc.

Rất nhiều người dùng ô tô hiện nay nghĩ rằng hệ thống loa nguyên bản, có thương hiệu được lắp trên các dòng xe sang là đẳng cấp và chất lượng nên đã tìm cách trang bị những dòng loa đó cho chiếc xe của mình. Có thể kể đến một loạt cái tên quen thuộc như Burmester trên xe Mercedes-Benz, Mark Levinsion trên xe Lexus, Bang & Olufsen trên xe Audi, Bose trên xe Porsche, Harman Kardon trên xe BMW ... hay cấp thấp hơn có các dòng loa của JBL trên xe Toyota, Dimension trên xe Hyundai.

Một bộ loa tháo từ xe hơi còn có tên gọi khác là "loa bãi" rao bán trên mạng

Có rất nhiều hãng loa độ danh tiếng nghiên cứu ra được các dòng loa rất hay để bán cho dân mê âm thanh xe hơi chơi thỏa thích với rất nhiều lựa chọn có giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng cho một bộ loa hoặc vài tỉ đồng cho cả hệ thống âm thanh nhưng một số người chơi vẫn mê muội mua các cặp loa nguyên bản bị "vứt" đi với giá lên đến vài chục triệu đồng.

Những bộ loa này thường được bán từ các cửa hàng hay cá nhân nhỏ lẻ mà không có bất kỳ một nhà phân phối chính thức nào. Hầu hết bộ loa này đều đã qua sử dụng nên người dùng sẽ phải chấp nhận yếu tố "may, rủi" trong quá trình sử dụng mà không được hưởng chế độ bảo hành.

Tiền mất tật mang

Họ nghĩ rằng các hệ thống loa đó do được lấy từ những chiếc xe Mercedes-Benz, BMW, Audi sang trọng và cao cấp nên nghe sẽ rất hay khi được lắp trên chiếc Toyota hay Honda của họ. Kết quả thì tiền mất tật mang vì chất lượng âm thanh còn tệ hơn so với lúc chưa thay do các yếu tố kỹ thuật không phù hợp hoặc không đáp ứng được công suất thật sự của bộ loa.

Các hệ thống loa hàng hiệu trên xe sang thường chỉ thiết kế riêng cho một dòng xe nhất định với chi phí thấp

Những bộ loa hàng hiệu trên xe nguyên bản thường được nhà sản xuất đặt hàng riêng với các hãng loa để phù hợp cho từng dòng xe, đáp ứng cho các nhu cầu chung và cơ bản nhất, nên chắc chắn bộ loa này sẽ không phù hợp khi lắp trên các dòng xe khác, đặc biệt là các mẫu xe có kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn so với bộ loa trên xe nguyên bản.

Chưa kể rằng, họ cũng có khả năng mua nhầm hàng nhái, hàng giả vì loa ô tô chính hãng theo xe được bán từ nhà sản xuất loa đến nhà máy ô tô theo từng dự án. Loại loa này, nếu là đồ thật thì phải là đồ cũ tháo xe, còn nếu là đồ mới nghĩa là đồ giả đến từ Trung Quốc

Những loại loa "tháo xe" không chắc mang lại chất lượng như mong muốn cho người dùng

Trong khi, với thể loại loa after-market, với số tiền tương đương_ người chơi âm thanh xe hơi tha hồ chọn lựa, nghe thử loa từ quá nhiều thương hiệu của châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản như Ground Zero, Dynaudio, Focal, Brax, Hertz, Helix, Maestro, Pioneer… trên thị trường để chọn ra được bộ ưng ý cho mình, chưa kể được các chủ cửa hàng độ loa tư vấn kỹ tùy theo nhu cầu nghe nhạc cá nhân.

Ngoài việc không đáp ứng được các tiêu chí về chất lượng âm thanh trên các dòng xe khác nhau, những bộ loa "tháo xe" còn có các yếu tố phong thủy cần kiêng kỵ khi rất nhiều khả năng đó là những bộ loa được tháo từ các mẫu xe bị tai nạn và vứt bỏ ở thị trường nước ngoài.