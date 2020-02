Những lưu ý khi sử dụng ô tô mùa dịch bệnh Corona

Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona gây ra đang lây lan nhanh và trở thành mối lo ngại của người dân trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 4.2.2020, Bộ Y tế xác nhận đã có 9 ca nhiễm vi rút corona. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi tụ tập đông người.

Tài xế, hành khách nên lưu ý khi sử dụng ô tô đi lại trong mùa dịch cúm Corona

Ngoài những khu vực tụ tập đông người, môi trường sử dụng ô tô đặc biệt là những xe chạy dịch vụ, taxi… thường xuyên di chuyển, chở nhiều người cũng có nguy cơ lây lan vi rút corona. Dưới đây là một số lưu ý cho tài xế, hành khách khi sử dụng ô tô đi lại trong mùa dịch cúm Corona:

Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các khu vực trên xe

Theo một nghiên cứu mới đây của tổ chức HHI (Healthy House Institute) ở Mỹ những vị trí trên ô tô người dùng thương hay chạm tay vào như vô-lăng, núm chỉnh radio/âm lượng, bảng điều khiển, tay nắm cửa, bọc ghế, nút mở kính, mở cửa, hộc đựng cốc, dây bảo hiểm, sàn xe… là những khu vực dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn nhất.

Ngoài việc rửa xe, người dùng ô tô nên chú ý lau chùi, khử trùng các chi tiết trên ô tô

Vì vậy, để phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn, mầm bệnh… ngoài việc rửa xe, người dùng ô tô nên chú ý lau chùi, khử trùng các chi tiết nêu trên. Bên cạnh đó, nên vệ sinh điều hòa, bộ lọc không khí.

Đeo khẩu trang

Bộ Y tế khuyến cáo để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, người dân nên lựa chọn và đeo khẩu trang y tế đúng cách. Vì vậy, không chỉ môi trường bên ngoài, mà ngay cả khi lái xe, tài xế nên đeo khẩu trang và nhắc nhở những người ngồi cùng xe đeo khẩu trang.

Thường xuyên rửa tay

Trong quá trình sử dụng ô tô, người lái, hành khách đi ùng thường phải sờ, chạm vào rất nhiều chi tiết để điều khiển khi tay nắm mở cửa, nút chỉnh gương, nút chỉnh điều hoà, âm thanh, ghế ngồi… Vì vậy, nên thường xuyên rửa tay sau khi tiếp xúc các bộ phận trên xe.

Nên thường xuyên mang theo dung dịch rửa tay chuyên dụng để sử dụng sau khi cầm nắm cửa xe ô tô, taxi

Nếu không sử dụng găng tay y tế, nên thường xuyên mang bên cạnh dung dịch rửa tay chuyên dụng bỏ túi để sử dụng sau khi cầm nắm cửa xe ô tô, taxi.

Điều chỉnh hệ thống điều hòa trong xe

Việc sử dụng hệ thống điều hòa trên ô tô đúng cách sẽ giúp hạn chế các tác nhân gây hại trong không khí đối với hành khách trong xe, nhất là đối với vi rút corona.

Người đi ô tô nên để nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C, không bật điều hòa quá lạnh

Vi rút corona thường suy yếu khi nhiệt độ trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Nhiệt độ, độ ẩm cao, điều kiện không khí thông thoáng, corona cũng rất khó lây lan. Như vậy, để hạn chế tối đa vi rút corona, người đi ô tô nên để nhiệt độ điều hòa trên 25 độ C, không bật điều hòa quá lạnh.

Hạn chế chở động vật trên xe

Vi rút corona gồm nhiều chủng vi rút khác nhau, thường gặp ở động vật. Vì vậy, trong mùa dịch bệnh đang hoành hành không nên chở theo động vật hay vật nuôi như chó, mèo... trên xe để tránh nguy cơ lây nhiễm.