‘Hú hồn’ ô tô lao ra đường, suýt gây tai nạn vì tài xế… quên kéo phanh tay

Một đoạn video đang “gây sốt” trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông hi hữu khi chiếc ô tô không người lái , lao từ vỉa hè xuống đường suýt gây tai nạn, đồng thời khiến nhiều người một phen “hú vía”.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 9 giờ sáng 12.8.2021 trên Quốc lộ 12B, đoạn qua địa phận thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera an ninh khu vực, thời điểm nói trên, một số người điều khiển xe máy trên Quốc lộ 12B giật mình khi phát hiện một ô tô màu trắng, hiệu Hyundai Grand i10 bất ngờ lao từ vỉa hè xuống lòng đường.

Đáng chú ý, trên xe lúc này không hề có người cầm lái. Hơn nữa, do lòng đường dốc, chiếc Hyundai Grand i10 liên tục “ trôi tự do ” trừ bên này sáng bên kia đường mấy lượt mới chịu dừng lại.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định do tài xế là một phụ nữ mới lấy bằng lái trước đó không lâu, khi đỗ xe trên vỉa hè trước nhà đã… quên kéo phanh tay . Rất may vụ việc diễn ra khi trên đường có khá ít phương tiện di chuyển nên không gây tai nạn nghiêm trọng.

Facebook Nguyễn Minh Phong bức xúc: “Quá may luôn, nhưng phải khẩu nghiệp vì chủ xe quá ẩu đoảng”. Trong khi đó, nhiều người cho rằng tài xế cần “ôn” lại kĩ năng lái xe để tránh những sự việc tương tự. Tài khoản Tung Dang viết: “Kéo và thả thắng tay là bài học đầu tiên khi thực hành”. Nick name Dang Nguyen nhắc nhở: “Phải tập thói quen đi bạn ơi. Kéo thắng tay cho an toàn”.