Sedan hạng C năm 2020: Doanh số kỉ lục, KIA Cerato vượt Mazda3

Những cái tên gạo cội từng được xem là “hàng hot” một thời như Honda Civic Toyota Corolla Altis … đang dần đánh mất vị thế vốn có, khiến cuộc đua tranh đến ngôi vương “ Sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam” chỉ còn là màn so găng nội bộ giữa KIA Cerato và Mazda3 – đều do Trường Hải ( THACO ) lắp ráp, phân phối.