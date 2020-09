Vụ việc được một người ngồi trên ô tô phía sau ghi lại và đăng tải lên các diễn đàn, hội nhóm khiến cộng đồng mạng được phen “đứng tim”.

Theo hình ảnh ghi lại, vụ việc xảy vào buổi tối. Một chiếc xe bán tải chạy băng băng trên phố và liên tục đảo qua đảo lại như “rang lạc” trên đường. Sau khi đánh võng trên cầu Rồng (quận Hải Châu, Đà Nẵng), chiếc xe rẽ phải và liên tục lạng lách và suýt đâm trực diện một ô tô khác di chuyển ở chiều ngược lại.

Mặc dù vậy, không lâu sau đó, chiếc xe này đã gây tai nạn khi đâm vào một ô tô đang dừng bên đường. Rất may không có thiệt hại về người. Theo thông tin từ những người quay video, tài xế lái chiếc xe bán tải đã lái xe trong tình trạng say xỉn, không kiểm soát được tay lái.

Trên mạng xã hội, nhiều người xem qua đoạn video không khỏi rùng mình với cách lái xe của tài xế. Đa số lên tiếng cho rằng những trường hợp như thế này cần phải phạt thật nặng nhằm răn đe. Không ít người thậm chí yêu cầu tước bằng lái ô tô vĩnh viễn đối với tài xế vì xem thường pháp luật và tính mạng người khác.

Nhiều người cũng cho rằng sự việc này may mắn xảy ra vào thời điểm Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy ít xe lưu thông trên đường, nếu không hậu quả chưa biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Chỉ trích người quay video

Bên cạnh những bình luận nhắm vào tài xế xe bán tải, nhiều “cư dân mạng” cũng không đồng tình với cách xử lí của những người ngồi trên ô tô phía sau, chủ nhân đoạn video được đăng trên mạng xã hội.

Tài khoản DO Kieu Hung bình luận: “Mình là người có tâm với cộng đồng thì không ai như mấy bác quay cả. Làm được gì thì nên làm chứ đâu để xảy ra việc như vậy rồi đăng, rồi cười. Hỏi bác vậy có tâm không? Đấy là may không ai chết”.

Góp ý về cách xử lý nếu gặp tình huống như trên, tài khoản Dung Minh Bui bình luận: “Mình không biết nói thế nào, nhưng nếu là mình sẽ bấm còi, nhá đèn liên tục cho thằng kia nó biết hoặc tìm đủ mọi cách, chứ đâm vào xe không sao, đâm vào người đi đường mà mình chẳng làm gì chắc mình sẽ ân hận lắm”.

Đồng quan điểm, tài khoản Cao Anh Singh bình luận: “Không nói đạo lý vì không cản được, không ai mang mạng mình thí cho thằng say rượu. Nhưng có một cách tốt nhất, an toàn cho mọi người lẫn người say là gọi ngay 113, họ đủ nghiệp vụ để phản ứng nhanh”.