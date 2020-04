Ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam quý I.2020?

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, kết thúc quý I.2020 toàn thị trường Việt Nam đã bán ra tổng cộng 67.919 xe, giảm 27.125 xe so với quý I.2019.

[VIDEO] 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong quý I.2020

Trong đó, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA đạt 52.557 xe, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối đạt 15.362 xe, giảm khoảng 10% so với quý I.2019. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sức mua sụt giảm, hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19 bùng phát từ sau dịp Tết Nguyên đán.

Trong số 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam quý I.2020, Toyota Vios vẫn dẫn đầu với doanh số đạt 6.359 xe.