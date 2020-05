Trong khi lượng tiêu thụ của các mẫu xe khác giảm mạnh do thị trường ô tô biến động bởi đại dịch Covid-19 thì Mazda CX-5 gây bất ngờ khi doanh số tăng so với tháng trước. Trong tháng 4.2020, đã có 459 xe Mazda CX-5 bán ra thị trường, tăng 178 xe so với tháng trước và cộng dồn 4 tháng đầu năm đạt 1.537 xe bán ra.

VIDEO: 'Vụt sáng' giữa đại dịch Covid-19, Mazda CX-5 vượt mặt Hyundai Tucson

Trong khi đó, đối thủ chính của Mazda CX-5 là Hyundai Tucson lại có kết quả trái ngược khi doanh số giảm so với tháng trước. Trong tháng 4.2020, đã có 277 xe Hyundai Tucson bán ra thị trường, giảm 312 xe so với tháng trước. Tuy vậy, nếu cộng dồn 4 tháng đầu năm Hyundai Tucson vẫn đang bán chạy hơn Mazda CX-5 với doanh số tổng cộng 2.094 xe.