Xem nhanh 20H ngày 11.12: Doanh nhân cầm gậy golf đánh cô gái | Nhậu say, vật CSGT giữa phố

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 11.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Người đàn ông chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ phải nhập viện

Chiều 11.12, thông tin từ Công ty CP Tập đoàn BRG cho biết có thể vào tuần sau, sân golf BRG Danang Golf Resort sẽ dừng cung cấp dịch vụ đối với ông N.V.D (44 tuổi, lãnh đạo một tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực bất động sản và xây dựng ở Quảng Nam) liên quan vụ đánh nữ nhân viên phục vụ chơi golf.

Nguyên do, ông N.V.D đã vi phạm các quy định, nguyên tắc, chuẩn mực tại sân golf BRG Danang Golf Resort. Với những trường hợp vi phạm quy chế, đơn vị cung cấp dịch vụ có thể ra thông báo ngừng cung cấp dịch vụ với người chơi.

Sự việc xảy ra vào ngày 6.12, ông N.V.D cùng nhóm bạn đánh golf tại đây đã mâu thuẫn với nữ nhân viên, dẫn đến ông D. cầm gậy golf đánh chị L., là nhân viên phục vụ tại đây, gây chấn thương.

Sau đó, ông D. và người chơi golf đã đưa chị L. vào bệnh viện cấp cứu. Chị L. bị choáng, thương tích, sau khi bác sĩ thăm khám đã được bệnh viện cho về trong ngày để tiếp tục điều trị ngoại trú. Hiện chị L. đang nghỉ ngơi tại nhà.

Theo chị L., phía công ty của ông N.V.D có gửi lời xin lỗi thông qua đại diện sân golf. Chị vẫn chưa đi làm lại, nên trước mắt các vấn đề liên quan sẽ do đại diện sân golf giải quyết.

Chiều 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết thông tin về vụ ông N.V.D (đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ golf nhập viện) thì chỉ mới nghe thông bên ngoài, hiện chưa có thông tin chính thức về vụ việc.

“Chưa có thông tin gì chính thức cả. Hiện chúng tôi cũng đang rà soát để nắm thêm thông tin đảm bảo theo đúng quy định, quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Khi có thông tin chính thức tất cả vụ việc, đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ có hướng xử lý theo quy chế làm việc của HĐND tỉnh”, ông Đức nói.

Ông N.V.D là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) và khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), vừa bị tố đánh một nữ nhân viên phục vụ khách chơi golf nhập viện.

Mới đây, bên lề kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, trả lời một số phóng viên xung quanh nội dung trên mạng xã hội những ngày qua xôn xao chuyện ông dùng gậy đánh một nữ nhân viên của sân golf, ông N.V.D cho rằng: “Thông tin kia là vu khống, người ta nói thêm nói bớt. Chuyện bé xé ra to, chả đâu vào đâu cả... Đây là việc bôi nhọ người khác”.

Hai thanh niên đánh CSGT vì “có 1-2 ly rượu nên không kiềm chế được”

Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Thành Công (24 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, quê Bạc Liêu) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, lúc 16 giờ 45 ngày 10.12, Tổ CSGT-TT Công an Q.Bình Tân, (TP.HCM) gồm thượng úy N.K, thiếu tá P.T đang thực hiện nhiệm vụ trước số 2-2A đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Lúc này, tổ công tác phát hiện Công chạy xe máy chở Bảo không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi dừng phương tiện, Công và Bảo tỏ thái độ không chấp hành, có biểu hiện say xỉn. Công sau đó cố tình lái xe bỏ chạy thì bị anh T. rút chìa khóa xe. Bảo ngồi phía sau bước xuống xe, cởi áo, đe dọa, chửi bới tạo áp lực nhầm đòi lại chìa khóa xe.





Công xuống xe dùng tay đánh nhiều cái vào đầu và người của anh K. Anh T. thấy vậy quay trở lại hỗ trợ anh Kế thì bị Công tấn công, dùng tay kẹp cổ quật ngã xuống đường và đánh nhiều cái vào người.

Quá bức xức trước thái độ của Bảo và Công, người dân đến hỗ trợ cùng hai CSGT khống chế, bắt giữ hai người này bàn giao cho Công an phường để xử lý. Toàn bộ vụ việc được người dân gần đó chứng kiến quay clip. Tại trụ sở công an, qua kiểm tra, Công dương tính với ma túy.

Công và Bảo nói, thời điểm trên, cả hai trên đường đi nhậu về. Do đã say nên không kiểm soát được bản thân. Hiện công an đã tạm giữ Công và Bảo để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng điện thoại ở trung tâm TP.HCM phát hỏa sau tiếng nổ

Đến khoảng 21 giờ 50 phút ngày 11.12.2022, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã dập tắt được vụ cháy cửa hàng điện thoại ở trung tâm quận 1 (TP.HCM). Nhận định ban đầu có thể là do chập điện dẫn đến cháy nổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, người dân di chuyển qua đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Đến kiểm tra, họ phát hiện tại tầng thượng của một cửa hàng di động ở số 7A Tôn Thất Tùng xuất hiện cột khói cao.

Do vị trí cháy ở sân thượng nên người dân không thể tiếp cận, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan rộng bao trùm sân thượng. Người dân hô nhau hỗ trợ đưa tài sản bên trong cửa hàng ra ngoài.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng điều hàng chục chiến sĩ cán bộ đến hiện trường, tiếp cận dập tắt đám cháy. Các tuyến đường xung quanh bị phong tỏa phục vụ công tác cứu hộ.

Nhận định ban đầu có thể là do chập điện dẫn đến phát nổ và cháy. Vụ việc không gây thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Hai thanh niên mua bán hơn 14.000 thông tin cá nhân qua mạng

Ngày 11.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Nam (22 tuổi, trú tại H.Đông Anh, Hà Nội) và Trần Nhật Trường (28 tuổi tạm trú tại H.Nhà Bè, TP.HCM) về hành vi “sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo thông tin ban đầu, Ngô Văn Nam là người đăng bài lên các trang mạng xã hội để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác.

Sau đó, Nam được được Trần Nhật Trường liên hệ qua Zalo để thống nhất việc mua bán thông tin cá nhân của người khác, với giá từ 2.000 - 3.000 đồng/bộ. Khi đã mua được thông tin từ Trường, Nam rao bán lại với giá từ 7.000 - 20.000 đồng/bộ.

Từ tháng 4 - 8.2022, Nam đã mua của Trường tổng cộng 14.500 bộ hồ sơ, bán lại cho 14 khách hàng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.

