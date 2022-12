Xem nhanh 20H ngày 1.12: Khởi tố 3 bị can giúp sức bà Phương Hằng | Ông Hiệp ‘khùng’ lãnh án tù

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 1.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố 3 bị can giúp sức Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghệ sĩ

Liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, ngày 1.12, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo nguồn tin, khám xét nơi ở của các bị can ở Bình Dương và Q.12 (TP.HCM), công an thu giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra vụ án.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, 3 bị can vừa bị khởi tố giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và trong thời gian dài. Ba bị can này đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet. Đáng nói 3 bị can còn chuẩn bị sân khấu để bị can Nguyễn Phương Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ cho bị can Hằng trong thời gian livestream trên Facebook.

Ông Hiệp 'khùng' chủ dãy nhà trọ 15.000 đồng nhận án hơn 8 năm tù

Sáng 1.12, TAND Q.Ba Đình (Hà Nội) tuyên án sơ thẩm bị cáo Hiệp “khùng” (tức ông Nguyễn Thế Hiệp, 75 tuổi, trú Q.Ba Đình) 8 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Ngoài ra, HĐXX buộc ông Hiệp phải bồi thường hơn 2,5 tỉ đồng cho các bị hại của vụ án, là những người bị ảnh hưởng từ đám cháy khu trọ của ông Hiệp lan sang.

Theo HĐXX, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không nhận tội, tuy nhiên từ các tài liệu có trong vụ án và diễn biến phiên tòa có đủ cơ sở xác định ông Hiệp phạm tội.

Ngoài ra, ông Hiệp có nhân thân xấu, trước đó bị cáo từng bị cơ quan có thẩm quyền cảnh báo nhưng vẫn vi phạm. Vì vậy, HĐXX nhận định cần có hình phạt nghiêm khắc, cần cách ly với xã hội trong một thời gian đủ tính răn đe.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thế Hiệp có 5 nhà trọ cạnh Khu tập thể Cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành (P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để cho thuê với giá thấp, có thời điểm chỉ 15.000 đồng/phòng/ngày.

Quá trình kinh doanh, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp chưa xin phép cơ quan chức năng, đã tự cơi nới các phòng trọ, tự lắp hệ thống điện không đồng bộ, câu dẫn điện qua các nhà trọ, không trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng cho thuê để làm thủ tục đăng ký kinh doanh và lắp đặt hệ thống cứu hỏa nhưng ông Hiệp không chấp hành.

Chiều 17.9.2018, sự cố chập điện đã dẫn đến khu nhà trọ của ông Hiệp cháy trong nhiều giờ, thiêu rụi 900 m2 nhà tạm, nhà cơi nới.





Vụ cháy khiến bà Hà Thị Lành (41 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ) và chồng là Tạ Văn Tính (43 tuổi) tử vong. Vợ chồng nạn nhân xuống Hà Nội chăm con đẻ non điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Do cháu bé phải nằm trong lồng kính nên hai vợ chồng bà Lành ra ngoài trọ để tiện chăm sóc.

Ngoài ra, vụ cháy còn khiến 20 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng.

Tuyên án cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Ngày 1.12.2022, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Minh Khải (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và 7 đồng phạm là thuộc cấp của bị cáo Khải về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Khải 7 năm tù; các bị cáo Võ Thị Chinh Nga (56 tuổi, cựu phó giám đốc, tổ trưởng tổ chuyên gia); Phí Duy Tiến (63 tuổi, cựu phó giám đốc, tổ trưởng tổ thẩm định); Nguyễn Quốc Toản (62 tuổi, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội đồng đánh giá hàng mẫu) mỗi bị cáo 3 năm tù.

Bị cáo Phan Thị Bích Hạnh (nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế toán) lãnh án 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Trí Dũng (nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Đỗ Nguyên (nguyên Trưởng khoa Tổng hợp), Lương Ngọc Tuấn (nguyên Phó trưởng Khoa Khám mắt) mỗi bị cáo 12 tháng 7 ngày. 3 bị cáo này được HĐXX tuyên trả tự do ngay tại tòa do thời gian tù bằng với thời gian tạm giam.

Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 14,2 tỉ đồng.

Trước đó, trước khi HĐXX nghị án, trong lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải đã gửi lời xin lỗi đối với gia đình cùng các bác sĩ đồng nghiệp là bị cáo trong vụ án.

Nhân viên Công ty Luật Power Law vu khống, bôi nhọ người vay tiền để đòi nợ

Chiều 1.12.2022, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin về vụ việc thu hồi nợ biến tướng, vi phạm pháp luật, xảy ra tại Công ty Luật TNHH Power Law.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an quận 12 phát hiện một số công ty cho nhân viên gọi điện đe dọa, chửi bới hoặc lợi dụng mạng xã hội để khủng bố bằng cách cắt ghép hình ảnh nhằm vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành rà soát, lên danh sách và có kế hoạch đấu tranh, triệt phá.Ngày 19.11.2022, Công an Q.12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố kiểm tra hành chính Công ty Luật TNHH Power Law, có địa chỉ tại Quốc lộ 1, P. An Phú Đông, Q.12, TP.HCM.Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại công ty này có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính; kiểm tra nhanh phát hiện Ban Giám đốc và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.

