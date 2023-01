Xem nhanh 20h ngày 12.1: Thực hư tin đồn về nữ sinh HUFLIT | Lời giải cho bí ẩn ‘đồ đạc tự bốc cháy’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thực hư tin đồn về nữ sinh Huflit

Cuộc họp báo vào chiều 12.1.2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (hay còn gọi là Trường HUFLIT) đã cung cấp những thông tin liên quan đến tin đồn nữ sinh viên của trường bị xâm hại tình dục khi đi học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Sự việc bắt đầu từ video được cho là do một nữ sinh quay lại tại trường quân sự. Video này sau đó lan truyền dữ dội trên mạng xã hội từ tối 11.1.2023. Trong video có tiếng hét rất lớn của một phụ nữ.

Ngoài ra còn có một video clip khác cho thấy một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong trung tâm.

Ngay trong tối 11.1, trên một diễn đàn dành cho sinh viên xuất hiện một bài viết lan truyền thông tin cho rằng có hai nữ sinh viên HUFLIT học quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 7 bị xâm hại tình dục.

Một số thông tin khác thì đồn thổi rằng hai sinh viên nữ này đã nhảy lầu tự tử khiến một người chết và một người bị liệt.

Trở lại với buổi họp báo chiều 12.1.2023 tại HUFLIT, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường HUFLIT, cho biết khi có thông tin vụ việc, trường đã liên hệ ngay với Trường Quân sự Quân khu 7, để giải quyết nhưng sự việc diễn ra bất ngờ và bất ngờ trường trở thành nạn nhân. Theo ông Tuấn, từ khi xuất hiện tin đồn thì ngay cả bản thân ông cũng nhận rất nhiều tin nhắn đe dọa.

Trong khi đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7, khẳng định nhiều thông tin đã bị xuyên tạc. Theo lời ông Sơn, thời điểm xảy ra vụ việc có một nữ sinh viên bị mất tiền. Những bạn cùng phòng có nghi ngờ một nữ sinh khác lấy tiền. Bị nghi ngờ, cô gái này xô cửa ra ngoài và hét lớn. Nghe tiếng hét, cán bộ đại đội từ tầng trệt chạy lên đưa nữ sinh viên xuống phòng làm việc để nắm tình hình và động viên.

Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7, cho biết trường đã gửi công văn đến Công an TP.HCM để nhờ hỗ trợ, điều tra xem ai là người đăng tải chia sẻ cắt ghép với nội dung khác. Cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh Quân khu 7 cũng đã làm việc với trường liên quan đến vụ việc.

Thời điểm này, có một sinh viên ở tòa nhà đối diện thấy tụ tập đông người nên quay lại video clip. Tuy nhiên, khi được đưa lên mạng xã hội thì câu chuyện đã trở nên hoàn toàn khác.

Hé lộ thủ đoạn nhận hối lộ, chung chi của Cục trưởng Cục đăng kiểm

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.1.2023, ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi “nhận hối lộ”. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn để thực hiện.

Tối 11.1.2023, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã cung cấp thông tin về vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trong buổi họp báo tại Công an TP.HCM.





Kết quả điều tra đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trong đó gồm có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và các bị can môi giới; 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội "nhận hối lộ" là: Trần Anh Quân, Quyền trưởng Phòng kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, Chuyên viên Phòng kiểm định xe cơ giới.

‘Đồ đạc tự bốc cháy’ ở miền Tây là do gia đình lén đốt để nhận tiền từ thiện

Ngày 12.1, ông Trần Không Dận, Phó chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết Công an H.Phụng Hiệp vừa có kết quả báo cáo về việc đồ đạc tự bốc cháy ở gia đình anh Nguyễn Văn Mừng (ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Theo đó, khi nắm bắt tình hình, Công an H.Phụng Hiệp đã nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp camera giám sát và làm việc với những người liên quan; đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Qua quá trình làm việc, kết quả cho thấy trừ vụ cháy đầu tiên, người thân trong gia đình anh Mừng thừa nhận hầu hết các vụ cháy sau đều là do anh Mừng, bà Nguyễn Thị Đẹp (mẹ anh Mừng) và chị Đặng Thùy Nhân (vợ anh Mừng) sử dụng hột quẹt lén lút tự đốt các đồ đạc trong nhà. Sau đó tri hô cho hàng xóm cùng phát hiện, chứng kiến tàn tích của những vụ cháy.

Việc làm này được đăng trên mạng xã hội nhằm tạo thông tin hiếu kỳ cho mọi người. Mục đích là để lợi dụng tình thương của cộng đồng và nhận sự ủng hộ về mặt vật chất từ người khác.

Kết quả, gia đình anh Mừng đã nhận được 6.050.000 đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Công an H.Phụng Hiệp cho biết, hành vi của 3 người nêu trên là cung cấp thông tin giả, không đúng sự thật với cơ quan chức năng, gây hoang mang dư luận nhằm trục lợi cá nhân. Hiện Công an H.Phụng Hiệp đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

