Xem nhanh 20h ngày 12.11: Giá rau củ ở TP.HCM tăng chóng mặt | Khách sạn Hàng Cháo được xóa đánh giá 1 sao

Google Maps xóa hơn 30.000 đánh giá 1 sao của khách sạn 'đuổi khách'

Sau một video tố cáo dịch vụ lan truyền trên mạng, một khách sạn tại Hà Nội (và vài địa chỉ khác có tên tương tự) đã phải đối mặt với hàng chục nghìn lượt đánh giá 1 sao trên Google Maps từ những người dùng bức xúc kéo nhau vào bình luận. Tuy nhiên, Google từ lâu đã xếp các đánh giá hàng loạt, mang tính tấn công và không dựa trên trải nghiệm thực tế vào dạng "nội dung thiếu trung thực" và vi phạm chính sách.

Do vậy, chỉ sau một đêm, hơn 30.000 đánh giá tiêu cực (1 sao) dành cho cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú này đã biến mất. Tính đến sáng 12.11, khách sạn đang có 336 đánh giá, với tổng điểm trung bình là 4,3/5.

Theo các chuyên gia, Google Maps sử dụng các hệ thống tự động để quét và phát hiện mẫu đáng ngờ. Những hoạt động bất thường bao gồm việc một địa điểm bỗng nhiên nhận được lượng đánh giá tiêu cực (hoặc tích cực) tăng đột biến trong thời gian ngắn, hay khi nhiều tài khoản khác nhau đăng bài bình luận có nội dung tương tự.

Giá rau củ ở TP.HCM tăng cao, tiểu thương nói ‘khổ cả người bán lẫn mua’

Giữa tháng 11.2025, tại các chợ truyền thống như Sơn Kỳ, Nguyễn Văn Trỗi, giá rau ăn lá như cải xanh, rau muống, xà lách tăng từ 20 đến 40% so với tuần trước.

Một số mặt hàng khan hiếm tăng mạnh: đậu cô ve loại một từ khoảng 30.000 đồng/kg đầu tháng 10, nay lên 70.000 đồng/kg; rau cải thìa trước đó có giá từ 20.000–27.000 đồng/kg, nay báo giá 45.000–50.000 đồng/kg; cà chua, xà lách cũng tăng từ 50–60% so với tháng 10.

Tại một số chợ dân sinh như Bến Thành, Tân Định, Nguyễn Văn Trỗi… tiểu thương thừa nhận mặt hàng rau xanh đã tăng giá tăng mạnh từ đầu tháng 10 tới nay do nguồn cung giảm.

Theo ghi nhận, các chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn giảm mạnh lượng rau củ về chợ do khan hiếm nguồn cung. Hiện khoảng 60 - 70% rau củ cung ứng cho TP.HCM được nhập từ các vùng chuyên canh khu vực ĐBSCL và tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin từ chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau nhập về chợ từ 2.800 tấn mỗi đêm, nay chỉ còn 2.200 - 2.300 tấn/đêm.

Giá tăng khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc chi tiêu. Khách mua ít hơn, chọn loại rau rẻ hơn hoặc dự tính giảm tần suất đi chợ nếu giá tiếp tục tăng dần đều.

