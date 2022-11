Xem nhanh 20H ngày 12.11: Lật tẩy lòng tham của cựu quan chức | Đại gia chuộc lại lâu đài trăm tỉ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu lãnh đạo Đồng Nai nhận hối lộ: Người gửi ngân hàng, người nuôi con du học Mỹ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 36 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan.

36 bị can bị đề nghị truy tố về 5 tội danh khác nhau. Trong đó, ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ”; Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về phía cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2009 đến 2020, bị can này đã 14 lần nhận tiền hối lộ từ bị can Nhàn, Hà và nhân viên của Công ty AIC với tổng số tiền 14,5 tỉ đồng.

Đối với số tiền này, ông Thái khai đã đưa cho vợ để chi tiêu, đóng học cho 2 con gái đang du học tại Mỹ. Vợ ông Thái cũng cung cấp tài liệu liên quan thể hiện việc chi tiêu cho con học tập tại nước ngoài.

Ngoài 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kể trên, cơ quan điều tra còn xác định dưới sự chỉ đạo của Nhàn, Hà đã đưa 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỉ cho Phan Huy Anh Vũ để “cảm ơn” khi tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, bị can Thành và Thái đã nộp lại toàn bộ 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả trước khi bị khởi tố bị can; còn bị can Vũ đã nộp khắc phục 10 tỉ đồng.

Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị bắt vì nhận hối lộ và tống tình

Liên quan vụ ông Châu Văn Mỹ, Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang đang nhận tiền hối lộ, chiều 12.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân ông Mỹ bị bắt vì có hành vi nhận tiền và đòi quan hệ tình dục với một nữ bị cáo.

Cụ thể, trước đó nữ bị cáo D.H.T (37 tuổi, ngụ H.Hòa Bình, Bạc Liêu) bị TAND H.Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, T. kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian chờ TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm, T. “chạy án”, xin ông Châu Văn Mỹ xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng tù giam giảm xuống còn 6 tháng tù treo. Theo thỏa thuận, bị cáo T. phải chi tiền chạy án 100 triệu đồng và phải quan hệ tình dục với ông Mỹ.

Sau nhiều lần T. đã đưa tổng cộng 80 triệu đồng, tối 11.11, ông Mỹ hẹn T. đến khách sạn C.H (khóm 7, P.1, TP.Bạc Liêu) để nhận 20 triệu đồng còn lại. Sau khi đưa tiền, ông Mỹ đòi quan hệ với T. thì bị cán bộ Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ập vào bắt quả tang.

Trước khi bị cáo T. đưa tiền cho ông Mỹ, gia đình đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu và T.Ư.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Mỹ bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11.11, sau đó tiến hành khám xét phòng khách sạn, xe ô tô riêng của ông Mỹ đến khoảng 1 giờ ngày 12.11 mới kết thúc. Việc khám xét, có sự chứng kiến của đại diện Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, ông Mỹ được di lý về TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.





Ông Châu Văn Mỹ từng làm Chánh án TAND H.Phước Long; Chánh án TAND H.Hòa Bình; Chánh án TAND TP.Bạc Liêu, rồi làm Phó chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu.

Cây xăng TP.HCM vẫn trong tình trạng chỗ bán chỗ nghỉ

Chiều 12.11.2022, nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ có mưa tầm tã. Có vẻ như cơn mưa cũng làm hạ nhiệt bớt đi "cơn khát" xăng dầu.

Tại nhiều trạm xăng dầu ở quận 3, quận 5 và quận 10, người dân cảm thấy thoải mái vì không cần phải xếp hàng quá lâu như những ngày trước để đổ được xăng.

Cũng ghi nhận trong chiều 12.11, vẫn có nhiều trạm xăng dầu dán thông báo hết xăng, còn dầu. Có trạm còn để thông báo chỉ dẫn người dân đến những trạm khác còn hoạt động để đổ xăng.

Chính điều này cũng khiến nhiều người cũng lo lắng tới giờ tan tầm hoặc khi hết mưa tình trạng xếp hàng để chờ đổ xăng như những ngày trước đó sẽ tiếp diễn bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như cuộc sống của họ.

Liên quan đến tình hình xăng dầu thì mới đây, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký công điện về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Công điện nhấn mạnh phải khắc phục thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12.11.2022.

"Đại gia xăng dầu" Ngô Văn Phát chuộc lại tòa lâu đài trăm tỉ bị kê biên

Ngày 12.11, đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng cho biết, gia đình ông Ngô Văn Phát (58 tuổi, tức Phát “dầu”, quê Thái Bình) - chủ nhân của tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỉ đồng tại số 9 Lê Hồng Phong, Q.Hải An (TP.Hải Phòng), đã chuộc lại tòa lâu đài sau khi hoàn tất việc nộp lại đủ số tiền hơn 136 tỉ đồng mà ông Phát thu lợi bất chính từ mua bán trái phép hóa đơn VAT theo phán quyết của tòa án.

Trước đó, vụ án mua bán trái phép hóa đơn VAT do Phát “dầu” cầm đầu đã được TAND TP.Hải Phòng đưa ra xét xử, tuyên phạt Ngô Văn Phát 2 năm tù, buộc nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hơn 161 tỉ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 9.2021, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong đó Ngô Văn Phát xin được nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và được tòa chấp thuận.

Do lúc đó bị cáo Ngô Văn Phát mới nộp được hơn 25 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 136 tỉ đồng phải thi hành án nên sau khi có phán quyết của tòa án, Chi cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng đã kê biên tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” tọa lạc tại số 9 đường Lê Hồng Phong để đảm bảo thi hành án.

