Xem nhanh 20h ngày 13.1: Bắt trung úy công an dùng nhục hình | Loạn vé 'chợ đen' chung kết AFF Cup

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Dùng nhục hình, một trung úy Công an quận 11 bị bắt

Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, ngày 12.1.2023, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với trung úy Võ Thành Đạt (Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.11).

Được biết trước đó, Triệu Quang Bình đang bị Công an Q.Bình Thạnh điều tra về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển Bình về nhà tạm giữ của Công an Q.11 để gửi.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình bị tạm giam, do Bình đã có những hành vi gây mất trật tự nên bị trung úy Võ Thành Đạt dùng nhục hình dẫn đến tử vong.

Điều tra vụ cô gái bị đâm hàng chục nhát dao giữa đêm tại Hà Nội

Trưa 13.1.2023, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đang huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt nghi phạm gây án để phục vụ điều tra.

Theo vị lãnh đạo này, bước đầu xác định nghi phạm là bạn trai cũ của nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được nhận định từ việc mâu thuẫn tình cảm. Vụ án xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 12.1, tại trước số nhà 82 Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) và được camera nhà dân ghi lại toàn bộ.





Thời điểm này, cặp nam nữ xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ vật ngã cô gái rồi dùng dao nhọn đâm vào người đối phương. Dù nạn nhân chống cự cùng với sự can ngăn của người dân khác nhưng nghi phạm manh động, tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi xem cảnh nghi phạm dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát dao vào người cô gái.

Sát giờ Việt Nam đấu Thái Lan, dân phe 'hét' giá vé cao gấp 5 lần

Tối 13.1.2023, đội tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Trước trận đấu, VFF đã công bố mức giá và cách thức mua vé xem trận chung kết lượt đi. Theo đó, vé có 4 mệnh giá gồm: 1 triệu đồng/vé, 800.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trước giờ trận đấu này diễn ra khoảng hơn 3 tiếng, gần khu vực sân Mỹ Đình, chợ đen vẫn hoạt động khá nhộn nhịp. Dân phe tích cực mời chào người qua đường.

Sát giờ diễn ra trận đấu, giá vé được đẩy lên cao chóng mặt. Cụ thể, vé với mệnh giá 400.000 đồng, được đẩy lên 2 triệu đồng/vé, mệnh giá 600.000 đồng được đẩy lên 3 triệu đồng/vé, mệnh giá 800.000 được đẩy lên 3,5 triệu đồng/vé, mệnh giá 1 triệu đồng được đẩy lên 4 triệu đồng/vé.

