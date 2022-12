Xem nhanh 20h ngày 16.12: Thi hành án tù với ông Lê Tùng Vân | Diễn biến mới vụ sách giáo khoa giả

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 16.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Báo cáo Trung ương Đảng kỷ luật ông Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Đồng Nai

Ngày 16.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng.

Cụ thể, xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Bồ Ngọc Thu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc GĐ-ĐT tỉnh Thanh Hoá; Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Như Xuân, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Thi hành án phạt tù bị cáo Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 16.12, tin từ TAND H.Đức Hòa (Long An) cho biết, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện này, đã ký ban hành quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSPT ban hành ngày 3.11.2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Tại bản án này, bị cáo Lê Tùng Vân bị kết án 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (quy định tại khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017).

Cùng bị kết án với bị cáo Lê Tùng Vân về tội danh trên còn có 5 bị cáo khác, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù (cùng ngụ ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Bi kịch tuổi già mất hết nhà cửa, gia sản vì tin Nguyễn Thái Luyện và Alibaba

Ngày 16.12.2022, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn người bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba liên quan bị cáo Nguyễn Thái Luyện (là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.





Trong buổi sáng, rất nhiều người đã tới gặp thư ký phiên tòa để nộp tài liệu, chứng từ liên quan sau khi có thông báo ngừng nhận đơn của các bị hại từ trưa 16.12.2022. Tại phần thẩm vấn, có người trình bày hoàn cảnh và mong muốn sẽ có thể nhận lại một số tiền vì đã lỡ tin vào những lời hứa hẹn của Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba.

Viện KSND Tối cao giữ quan điểm truy tố ông Trần Hùng tội nhận hối lộ

Sau 4 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong cáo trạng mới nhất, Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố ông Trần Hùng về tội “nhận hối lộ”, với cáo buộc đã nhận 300 triệu đồng từ “bà trùm sách lậu” để bỏ qua vi phạm.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Hùng, cựu kiểm soát viên chính Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), cựu Tổ trưởng Tổ 304 (nay là Tổ 1444) và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty In và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường.

Vụ án này được cơ quan điều tra khởi tố vào tháng 6.2021 và trải qua 4 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nâng số bị can ban đầu từ 12 lên 36.

Trong lần ban hành cáo trạng này, Viện KSND Tối cao truy tố thêm 2 bị can và giữ nguyên quan điểm truy tố đối với ông Trần Hùng về tội “nhận hối lộ”. Các bị can khác bị truy tố về các tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “sản xuất hàng giả”, “mua bán hàng giả”, “môi giới hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số này, nhóm bị can thuộc Đội Quản lý thị trường số 17 bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Lê Việt Phương, cựu Phó đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, cùng là cựu kiểm soát viên.

