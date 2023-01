Xem nhanh 20h ngày 17.1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Theo Văn phòng T.Ư Đảng, chiều 17.1, T.Ư Đảng khóa XIII họp hội nghị bất thường xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, T.Ư Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

T.Ư Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hành vi nhận hối lộ

Chiều 17.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) để làm rõ tội “nhận hối lộ”, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Trung tướng Xô cho biết, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.





Bước đầu, Công an TP.HCM xác định từ năm 2014 đến 2021, ông Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định (Cục Đăng kiểm Việt Nam) nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù các trung tâm này chưa đủ điều kiện.

Ngoài ra, trong thời gian đương chức, ông Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, hàng quý để bỏ qua sai phạm trong việc các trung tâm nhận hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp đăng kiểm trái quy định.

Niềm vui đón cái tết đầu tiên trên bờ của xóm vạn chài Tiền Phong

Dù chưa đến Tết Nguyên đán năm 2023 nhưng không khí tươi vui đã đến sớm với người dân ở khu tái định cư của xóm vạn chài Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh). Sau nhiều năm lênh đênh trên sông nước từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến nay khát vọng lên bờ của bà con đã trở thành hiện thực.

Vào ngày 11.1, sau gần 1 năm khởi công, 24 ngôi nhà trị giá hơn 9 tỉ đồng được xây dựng tại khu tái định cư cho người dân ở xóm vạn chài Tiền Phong đã chính thức hoàn thành, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng.

Người dân xóm vạn chài có được niềm vui “an cư lạc nghiệp” là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh cùng UBND H.Đức Thọ trong việc kêu gọi các mạnh thường quân tham gia hỗ trợ người dân.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 18.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.