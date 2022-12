Xem nhanh 20h ngày 19.12: Nguyễn Thái Luyện thuyết giảng trên tòa | Diễn biến mới vụ án Vạn Thịnh Phát

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nguyễn Thái Luyện thao thao “thuyết giảng” trên tòa dù bị đề nghị án chung thân

Sáng 19.12, đại diện Viện KSND TP.HCM - VKS luận tội và đề nghị mức án đối với vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba do bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty, và 22 bị cáo đồng phạm thuộc công ty này thực hiện.

Theo cáo trạng Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 khách hàng.

Tự bào chữa tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thái Luyện tiếp tục khẳng định mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng và khẳng định có thể giải quyết xử lý đền bù dân sự cho các khách hàng.Trong phần tranh tụng, khi bị cáo Nguyễn Thái Luyện đang thao thao nói về mục tiêu và định hướng của công ty thì chủ tọa phiên tòa liền nhắc nhở tập trung vào nội dung bị truy tố.

Bộ Công an đang điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Trong buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác năm 2022 của Bộ Công An vào chiều 19.12, đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (tức C03 - Bộ Công an), đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đại tá Vũ Như Hà cho biết đến nay Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng không nêu chi tiết danh tính các bị can và tội danh khởi tố.

Theo đại tá Vũ Như Hà, C03 đang tập trung điều tra để xử lý triệt để các sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không vùng cấm, không ngoại lệ. Đồng thời, C03 cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và bị hại.

Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.





Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

C03 xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019. Sai phạm này xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Bí ẩn 3 container chứa thiết bị điện lạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tối 18.12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương về việc có 2 container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường, kiểm tra và ghi nhận. Tại khu vực trên có 2 container sơn màu xanh, loại 40 feet, có mã số: GMDU 8191040 và GMDU 8141097. Trên mỗi container có dòng chữ “GEMADEPT” và “LOGISTICS”. Trong số 2 container, có 1 chiếc bị hư hỏng ở phần đáy và 1 cửa đã bị mở. Quan sát bên trong, lực lượng chức năng thấy các thùng carton ghi dòng chữ “TỦ ĐÔNG”, nhãn hiệu “SANAKY”, có một số thiết bị điện lạnh đã bị bung ra ngoài.

Ngoài ra, tại gành Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 1 container tương tự. Tuy nhiên, container này đã bị sóng đánh vỡ, chỉ còn lại một vài thiết bị điện tử trôi dạt lên bờ.

Choáng ngợp với bảo tàng trưng bày hơn 15.000 hiện vật bóng đá giữa lòng Sài Gòn'

Với hơn 15.000 vật phẩm của các huyền thoại bóng đá và các cầu thủ đương đại, Bảo tàng bóng đá 2109 như mang World Cup đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam. Lầu 1 là phòng trưng bày áo đấu và các hiện vật của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ, trong khi lầu 2 là nơi tôn vinh sự hoa mỹ của bóng đá thế giới. Tất cả các vật phẩm này đều do anh Trần Minh Tú, còn được biết đến với biệt danh Lee Luka kỳ công sưu tầm suốt 10 năm qua, bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt với bóng đá.

Với việc thành lập Bảo tàng bóng đá 2109 hồi cuối tháng 11.2022, anh Trần Minh Tú mong muốn mô hình sưu tầm áo đấu của mình sẽ ngày càng được mở rộng, tạo sân chơi cho mọi người tìm hiểu những câu chuyện hay về bóng đá. Đồng thời, lan tỏa niềm đam mê sưu tầm áo bóng đá đến với người hâm mộ Việt Nam, giúp họ nhìn nhận giá trị thực của một chiếc áo đấu.

