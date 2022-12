Xem nhanh 20h ngày 20.12: “Nữ tướng Alibaba” rơi lệ | Ông Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án tù

Ngày 20.12, tin từ TAND H.Đức Hòa (Long An), cơ quan này đang xem xét đơn xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù của bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại nhà bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai).

Thông báo thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân được TAND H.Đức Hòa ký ngày 19.12. Theo quy định, trong thời gian 7 ngày, tính từ ngày có thông báo, nếu không có lý do chính đáng để tạm hoãn thi hành án thì bị cáo Lê Tùng Vân sẽ bị dẫn giải đến một trong các trại giam thuộc quản lý của Cục C10 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an).

Trước đó, ngày 7.12, bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND H.Đức Hòa, đã ký quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 119/2022/HSPT ngày 3.11.2022 của TAND tỉnh Long An đối với bị cáo Lê Tùng Vân.

Nữ tướng Alibaba rơi lệ: “Bị cáo phải đánh đổi danh dự, tuổi trẻ và sự nghiệp”

Chiều 20.12.2022, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba liên quan đến bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành) và 22 đồng phạm. Tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh ngậm ngùi cho biết với vai trò là nhân viên thì trong thời gian làm việc tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, bị cáo đã tin tưởng và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cho biết phải vướng vào vòng lao lý là một sự đau lòng và bất hiếu đối với gia đình. Bản thân của bị cáo cũng đã nhận thức được hành vi của mình nên mong HĐXX có một bản án công tâm. .





Trước đó, phát biểu quan điểm luận tội, Viện KSND TP.HCM đề nghị xử phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (là nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) mức án từ 16 - 18 năm tù.

Giám đốc Công an Hà Nội nói về thông tin "hơn 4.000 công an xin ra khỏi ngành.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 chiều nay 19.12, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã nói về thông tin "hơn 4.000 cán bộ công an xin ra khỏi ngành".

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo, trung tướng Nguyễn Hải Trung xác nhận có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Giám đốc Công an TP.Hà Nội thời gian qua thực hiện kỷ luật quá khắt khe, dẫn đến hơn 4.000 cán bộ xin ra khỏi ngành. Trong đó, có 2 người là Trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm và Trưởng Công an Q.Đống Đa xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, hiện ngành công an, trong đó có Công an TP.Hà Nội, đang siết chặt kỷ luật kỷ cương vì đây là yêu cầu của Đảng. Để thực hiện, từ tháng 8.2020, khi về nhận công tác tại Công an TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định. Số cán bộ công an bị Công an TP.Hà Nội kỷ luật trong 2 năm qua khoảng 170 người/20.000 người là tỷ lệ nhỏ.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.