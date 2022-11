Xem nhanh 20h ngày 21.11: Cựu thứ trưởng chống gậy hầu tòa | Giải mã những băng chuyền 'siêu delay'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy ra tòa

Sáng 21.11, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Trong vụ án, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế); Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý dược (Bộ Y tế); Nguyễn Nam Liên, cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), cùng bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại Dược phẩm Cửu Long cùng bị xét xử tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh Hải và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, đều là cựu cán bộ.

Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can vụ Thuduc House

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án xảy ra ở Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan. 60 bị can bị đề nghị truy tố về 9 tội danh là: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...Trong số 60 bị can, có 17 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.HCM.

Theo CQĐT, cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ Cục Thuế TP.HCM không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Kết luận thể hiện, các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát của Nhà nước hơn 365 tỉ đồng.

Trùm buôn lậu Mười Tường nhận y án 8 năm tù trong vụ vận chuyển trái phép 470.000USD

Ngày 21.11 tại An Giang, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cùng các đồng phạm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.





Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 ngày 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Lúc này, cả nhóm liền ném túi ni lông có 470.000 USD và để lại phương tiện rồi bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.

Giải mã những băng chuyền hành lý 'delay' tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi Báo Thanh Niên liên tục nhận được nhiều phản ánh về tình trạng chờ mỏi mòn cả tiếng đồng hồ mới lấy được hành lý ký gửi sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phóng viên Báo Thanh Niên đã có một buổi thực địa toàn bộ hành trình vận chuyển hành lý từ khi máy bay hạ cánh vào tới khu vực ga.

Ban đầu, tình trạng quá tải chỉ tập trung vào dịp cao điểm lễ tết, nay quá tải quanh năm. Ban đầu tập trung vào chuyện delay, kẹt xe, tắc đường vào sân bay. Được một thời gian, tắc ở cửa ngõ tràn vào đường lăn, sân đỗ. Tắc dưới đất, “kéo” lên trên trời, tắc cả vào trong ống lồng rồi lại lan ra tắc cả việc phân làn, phân tuyến cho các loại xe đưa, đón khách ở sân bay. Giờ thì đến hành lý cũng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Thủ tướng Đức cảnh báo căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết phương Tây cần hết sức cố gắng để ngăn chặn căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO, nhưng nhấn mạnh vẫn phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Friedrichshafen miền nam nước Đức, Thủ tướng Scholz tuyên bố rằng nhiều người “sợ hãi và điều đó có lý do”.

Bên cạnh cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, ông lưu ý rằng các nước phương Tây nên “đảm bảo rằng không có sự leo thang nào có thể dẫn đến chiến tranh giữa Nga và NATO”. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh “Điều quan trọng là phải hành động thận trọng và dứt khoát cùng thời điểm"

