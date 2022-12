Xem nhanh 20H ngày 22.12: Ông Chử Xuân Dũng bị bắt | Tìm người bán bún đổ nước thừa vào nồi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng bị bắt

Tối 22.12, trao đổi với Báo Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện các lệnh nêu trên.

Việc bắt ông Dũng là động thái mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 36 bị can, trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ,... để làm rõ các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số này, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), bị bắt về tội “nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19, nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỉ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.

Nguyễn Thái Luyện, nữ tướng Alibaba và đồng phạm nói lời sau cùng

Ngày 22.12.2022, HĐXX bước vào phần nghị án sau khi kết thúc phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba), do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm thực hiện.

Trước khi nghị án, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm được nói lời sau cùng.





Đứng trên bục khai báo, Nguyễn Thái Luyện trình bày rằng bị cáo không chối bỏ trách nhiệm dân sự. Bị cáo Luyện vẫn cho rằng số đất mà Công ty Alibaba đang có gấp đôi số đất mà khách hàng muốn thực nhận. Sau 3 năm, giá trị tài sản hoàn toàn đủ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đảm bảo không để ai mất tiền, thậm chí có quyền lợi tốt hơn.

Về trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Thái Luyện mong chủ tọa xem xét cho các bị cáo khác có hoàn cảnh khó khăn và có mức án bằng thời gian tạm giam, đủ "cảnh tỉnh và kịp làm lại cuộc đời".

Đổ nước thừa vào nồi bán tiếp, người bán bún bỏ chạy khi được mời làm việc

Mạng xã hội vài ngày qua cũng đang nóng lên với một video clip ghi lại cảnh một người bán bún được cho là ở ngay trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (ở thành phố Nha Trang) lén lún đổ tô nước lèo khách ăn thừa vào nồi để bán tiếp cho khách sau.

Không chỉ vậy, chiếc tô vừa bán xong cũng được người phụ nữ này tráng sơ qua một nước rồi lau khô xếp vào bán tiếp.

Sau khi video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình với cách làm của người bán bún và cho rằng việc đổ nước thừa vào bán tiếp hay rửa tô qua loa sẽ gây mất vệ sinh, mất an toàn cho người ăn, đặc biệt đây lại là khu vực có nhiều người bệnh và người chăm nuôi bệnh nhân.

Sau khi video đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, một số video khác được cho là cũng ghi lại cảnh người phụ nữ này đổ nước thừa của khách vào nồi để bán tiếp tục xuất hiện.

Chỉ khác nhau về trang phục, các video này có nhiều điểm chung như đôi dép, chiếc nón lá, gánh hàng và cả bộ ghế nhựa đỏ cho khách hàng. Điều đáng nói, trong tất cả các video này, người phụ nữ bán hàng đều có hành động đổ nước dùng từ tô vào nồi và tráng tô sơ sài bằng nước đựng trong chiếc chậu dưới vỉa hè.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Minh Thủy, Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ (thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết địa phương đã cử lực lượng chức năng đến để mời người phụ nữ này lên làm việc, tuy nhiên khi đến nơi người phụ nữ này đã bỏ chạy.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 23.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.