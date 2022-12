Xem nhanh 20h ngày 24.12: Tỉ phú bỏ trốn và chuyện bồi thường 152 tỉ | Diễn biến vụ tài xế ném va li

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai cựu lãnh đạo Đồng Nai bị đề nghị án tù

Trong ngày làm việc thứ tư, hôm nay 24.12, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 36 bị cáo trong đại án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 16 - 17 năm tù về tội “đưa hối lộ” và từ 14 - 15 năm tù về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hình phạt đề nghị là 30 năm tù.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên ông Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC từ 13 - 14 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 12 - 13 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hình phạt đề nghị từ 25 - 27 năm tù. Hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng phạm tội "nhận hối lộ", trong đó đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên ông Trần Đình Thành từ 10 - 11 năm tù, ông Đinh Quốc Thái từ 9 - 10 năm tù.

Cựu phó chủ tịch Khánh Hòa: Giảm giá tài sản trên đất vàng vì tin cấp dưới

Sáng 24.12.2022, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang (cũng trụ sở cũ Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa).

Trong vụ án này, bị cáo Thiên bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm trong việc ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất và bán tài sản trên đất trái pháp luật. Trình bày trước tòa, bị cáo Đào Công Thiên cho rằng việc giảm giá bán chỉ định tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh cho Công ty cổ phần Thanh Yến từ 21 tỉ đồng xuống còn gần 9,5 tỉ đồng (gây thiệt hại cho nhà nước 11,6 tỉ đồng) là do tin tưởng cấp dưới đã làm đúng các thủ tục, trình tự nên ký.





Về việc ký các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất… liên quan đến vụ án, bị cáo cho rằng bản thân có trách nhiệm phải ký quyết định giao đất đúng theo những điều khoản có trong hợp đồng BT mà đại diện lãnh đạo tỉnh đã ký trước đó với doanh nghiệp.

Hơn 300 người vây bắt nghi phạm cầm súng ở Sơn La

Trưa 24.12, Công an H.Thuận Châu (Sơn La) cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng chống trả lực lượng công an để tẩu thoát. Do địa hình H.Thuận Châu đồi núi rộng, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã huy động hơn 300 người siết chặt vòng vây, khẩn trương truy bắt đối tượng.

Trước đó, chiều 23.12, trên QL6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, tổ công tác của Công an H.Thuận Châu ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe ô tô 4 chỗ màu đen biển kiểm soát 30H - 112.09 dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không dừng lại mà đâm thẳng vào phần đuôi xe cảnh sát giao thông, lao xuống rãnh ven đường rồi cầm theo súng bỏ trốn.

Trên đường tẩu thoát, đối tượng đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng rồi cướp xe máy Wave alpha màu đỏ đen mang biển số 26M1 - 006.70. Sau đó, đối tượng bỏ lại xe ở đường đi lên Phòng Giáo dục H.Thuận Châu và lẩn trốn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Long, 45 tuổi, thường trú tại TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Trên xe ô tô của Long có một lượng lớn ma túy.

