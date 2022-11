Xem nhanh 20H ngày 28.11: TikTok Nờ Ô Nô ‘bay màu’ | Xử lý YouTuber liên quan bà Phương Hằng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

TikToker Nờ Ô Nô bị khóa kênh sau clip "mua phở cho người nghèo"

Liên quan đến video clip đang gây tranh cãi của TikToker Nờ Ô Nô, chiều nay 28.11, lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết đang tiếp tục liên hệ với TikToker Nờ Ô Nô để làm việc về một số clip đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Bước đầu, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM xác định TikToker Nờ Ô Nô tên thật là Phạm Đức Tuấn (ngụ khu phố 9, thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Lý do cơ quan chức năng TP.HCM mời ông Phạm Đức Tuấn lên làm việc vì có một số clip thể hiện hoạt động trên địa bàn. Lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã gọi điện thoại, nhắn tin với ông Phạm Đức Tuấn nhưng TikToker này không phản hồi. Do đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với công an và chính quyền địa phương mời người này lên làm việc nhằm làm rõ một số thông tin xúc phạm người khác.

Về việc TikToker Nờ Ô Nô đối mặt với mức phạt nào, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết biện pháp xử lý sẽ được đưa ra trên cơ sở nội dung làm việc, giải trình của đương sự. Trong một diễn biến liên quan, kênh TikTok gần 700.000 lượt theo dõi của TikToker này đến sáng nay 28.11 đã bị khóa với thông báo vi phạm hướng dẫn cộng đồng.

Sau khi tài khoản Nờ Ô Nô "bay màu", đại diện TikTok cũng đã đưa ra phát ngôn chính thức. Phía đại diện nền tảng này cho biết đã khoá vĩnh viễn tài khoản của người dùng Tuấn brice (hay còn được biết tới với tên gọi “Nờ Ô Nô”) vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải.

Chuyển hồ sơ vụ tố cáo YouTuber Long Ngô cho Công an Đồng Nai

Ngày 28.11, bà Trương Thị Việt Hà (ngụ Q.3, TP.HCM ) cho biết vừa nhận được thông báo của Bộ Công an liên quan đến việc bà tố cáo ông Ngô Thanh Long (chủ tài khoản YouTube "Long Ngô", 37 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) thường xuyên bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với bà. Theo đó, Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của bà Hà đối với YouTuber Long Ngô, đồng thời đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Hà cho biết từ ngày 31.3.2022 đã làm đơn tố cáo YouTuber Long Ngô lên Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự đối với người này. Sau đó, bà Hà tiếp tục nộp đơn tố cáo YouTuber Long Ngô đến Bộ Công an.

Theo bà Việt Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng, YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần, trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng (bị can đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Hà và gia đình. Theo nội dung đơn tố cáo, ông Ngô Thanh Long đã có 10 buổi livestream trực tiếp xúc phạm, bôi nhọ, vu khống bà Hà.

Khởi tố YouTuber “Thánh khờ Miền Tây”

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Thức (31 tuổi, ngụ P.Đông Thuận, TX.Bình Minh) để điều tra về hành vi vu khống người khác. Thức là chủ tài khoản YouTube “Thánh khờ Miền Tây”.

Theo Công an TX.Bình Minh, ngày 1.7, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của bà T.T.Q về việc bị Bùi Quang Thức đăng tải nội dung không đúng sự thật, vu khống. Qua xác minh, công an xác định nội dung tố giác của bà Q. là đúng sự thật.

Cơ quan công an xác định vào khoảng tháng 4.2021, bà Q. có cho T. mượn số tiền trên 1,3 tỉ đồng. T. không trả tiền mà còn chặn số điện thoại nên bà Q. đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo. Đến tháng 5.2022, bà Q. nghi ngờ Thức có liên quan đến việc T. chiếm đoạt tiền của mình nên nhắn tin vào số điện của Thức.





Đến tháng 6.2022, Thức nhớ lại nội dung tin nhắn của bà Q. nên nhiều lần livestream (trực tiếp) từ tài khoản YouTube “Thánh khờ Miền Tây”, có lời lẽ thô tục, bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của bà Q.

Tại cơ quan công an, Thức thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện, vụ chủ tài khoản YouTube “Thánh khờ Miền Tây” vu khống người khác đang được Công an TX.Bình Minh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo Thủ tướng việc tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xin dừng cấp phép bay

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo về việc Công ty CP IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ và dừng thủ tục cấp giấy phép là mong muốn chủ quan của doanh nghiệp, không liên quan đến quá trình tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định hồ sơ từ Cục Hàng không Việt Nam đến Bộ GTVT và Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 89/2019/NĐ-CP.

Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã qua bước tổ chức thẩm định tại Cục Hàng không Việt Nam và báo cáo Bộ GTVT kết quả thẩm định nên không được hoàn trả lại, vẫn nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Số tiền được phong tỏa trong ngân hàng để làm vốn điều lệ (300 tỉ đồng) sẽ được giải tỏa theo đề nghị giải tỏa của Công ty CP IPP Air Cargo kèm theo một trong các giấy tờ: giấy phép do Cục Hàng không Việt Nam cấp; hoặc thông báo từ chối cấp giấy phép của Cục Hàng không Việt Nam; hoặc văn bản của phía Công ty IPP về việc không tiếp tục xin giấy phép.

Theo Bộ GTVT, đề nghị xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hoá hàng không của Công ty CP IPP Air Cargo tại Công văn số 127-22/CV-IPPAC nêu trên về cơ bản đã được Cục Hàng không Việt Nam xem xét, xử lý theo quy định.

“Trong thời gian tới, khi thị trường vận tải hàng không thế giới, trong nước có sự hồi phục, ổn định và IPP Air Cargo có nhu cầu xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới thì IPP Air Cargo phải thực hiện nộp lại hồ sơ cấp phép từ đầu, theo đúng chủ trương và quy định của Nhà nước tại thời điểm nộp hồ sơ”, Thứ trưởng Bộ GTVT thông tin.

