Xem nhanh 20H ngày 29.12: Nguyễn Thái Luyện lãnh án chung thân | Mở rộng điều tra vụ án bà Phương Hằng

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 29.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lãnh án

Sau 1 tuần nghị án kéo dài, ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) 17 năm tù, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) 12 năm tù , Huỳnh Thị Ngọc Như (cựu Phó tổng giám đốc đào tạo Công ty Alibaba) 17 năm tù và 17 đồng phạm từ 10 - 19 năm tù.

HĐXX tổng hợp mức án hai tội danh “rửa tiền” và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực 27 năm tù.

HĐXX tuyên bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “rửa tiền”.

Ngày mai (30.12), HĐXX tiếp tục tuyên án phần bồi thường cho các bị hại.

Làm rõ nhiều đơn tố cáo liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng

Tối 28.12, Công an TP.HCM tổ chức họp thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023.

Tại buổi họp, liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết ngoài khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Phương Hằng thì công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can là đồng phạm.

Cụ thể gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam). Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ hành vi một số người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cháy nhà 3 tầng trên đường Nơ Trang Long ở Bình Thạnh, nghi nổ bình ga

Ngày 29.12, Công an Q.Bình Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ cháy nhà 3 tầng trên địa bàn quận.





Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 28.12, người dân trên đường Nơ Trang Long (P.13, Q.Bình Thạnh) đang ngủ thì bất ngờ bị giật mình bởi nhiều tiếng nổ. Đến kiểm tra, người dân phát hiện nhà số 355 đường Nơ Trang Long (P.13) đang bốc cháy ngùn ngụt.

Người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tại hiện trường, khói bốc lên cao ngút, ngọn lửa phát ra từ vị trí tầng 1 đã bao trùm căn nhà, hàng chục người dân ôm đồ tháo chạy trong đêm. Theo hàng xóm, tầng 1 của căn nhà bị cháy chứa nhiều bình gas, thời điểm cháy ngọn lửa bùng lên rất nhanh, kèm theo tiếng nổ có xảy ra rung giật nhẹ.

Khu vực trong bán kính từ căn nhà cháy khoảng 200 m bị cúp điện,

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ cán bộ nhanh chóng đến hiện trường. Công an Q.Bình Thạnh và các đơn vị liên quan cũng có mặt, phong tỏa hiện trường, di tản, bảo vệ người dân.

Do căn nhà nằm ở mặt đường nên lực lượng cứu hộ dễ tiếp cận. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhận định ban đầu có thể là do nổ bình gas dẫn đến hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà phố 3 tầng sau đó được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân, thiệt hại.

