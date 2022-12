Xem nhanh 20h ngày 31.12: Sự thật về đàn khỉ co ro | Đồng hồ gần 300 triệu nghi mất ở sân bay

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 31.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khách báo mất đồng hồ Patek Philippe gần 300 triệu khi qua máy soi ở sân bay Phú Quốc

Chiều 30.12, tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Công an xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc 4 đoạn camera và 3 hình ảnh hành lý xách tay qua máy soi liên quan đến vụ hành khách báo mất đồng hồ ngày 25.12 tại sân bay này.

Chiều 31.12, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc đã tiếp nhận, điều tra làm rõ. Vụ việc được Công an xã Dương Tơ chuyển lên sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu.

Xôn xao hình ảnh đàn khỉ co ro vì trời lạnh, vườn thú Hà Nội nói gì?

Ngày 31.12, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin và hình ảnh về đàn khỉ tại Vườn thú Thủ Lệ (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) ngồi co ro vì thời tiết lạnh. "Tận mắt chứng kiến thấy thương thật sự, thời tiết này mình 3 áo dày vẫn thấy cóng, đàn khỉ chỉ biết rúc vào nhau rồi ngồi run cầm cập. Mấy hôm trời khô ráo còn đỡ, chứ hôm vừa mưa vừa rét thì…", nội dung bài viết chia sẻ.

Bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đa số các bình luận đều xót xa cho đàn khỉ, số khác bức xúc vì cách chống rét cho động vật tại vườn thú không đảm bảo.

Liên quan đến sự việc trên, trưa 31.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết trời rét, việc các chú khỉ ôm nhau là chuyện bình thường.





"Loài khỉ có tính bầy đàn, các chú khỉ thường hay bắt chấy, rận cho nhau nên trời rét chúng vẫn ôm nhau. Có thể ở góc độ của người dân nhìn vào trong lúc thời tiết đang rét đậm nên họ nghĩ theo hướng khác. Về góc độ quản lý như chúng tôi thì đàn khỉ không gặp vấn đề gì", ông Dũng khẳng định.

Theo ông Dũng, vườn thú đã lắp tôn chắn hướng gió, căng bạt chống rét cho đàn khỉ, thể hiện ngay trên những hình ảnh mà người dân đăng tải trên mạng. Không chỉ ở thời điểm hiện tại, từ những năm trước, công tác tránh rét cho động vật tại vườn thú vẫn được thực hiện rất cẩn thận.

Người đàn ông Mỹ đưa con nuôi về Việt Nam tìm mẹ sau 28 năm xa cách

Sáng 31.12, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa giúp đỡ một người Mỹ đến tìm lại mẹ đẻ cho con nuôi của mình.

Theo Công an P.Hàng Trống, năm 1994, ông Philip Marshall (năm nay 65 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến làng trẻ SOS Hà Nội nhận nuôi anh Vương Minh Thắng (năm nay 28 tuổi, tên khai sinh ở Mỹ là Stephen Marshall). Trong giấy khai sinh tại Việt Nam, anh Thắng có mẹ là Vương Thị Vượng (trú 22A Giếng Mứt, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khi quay lại Việt Nam, ông Philip Marshall đã đến địa chỉ 22A Giếng Mứt để tìm bà Vượng, nhưng gia đình bà Vượng đã chuyển đi nơi khác. Ông Philip Marshall đã đến Công an P.Hàng Trống nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, Công an P.Hàng Trống đã xác minh và liên hệ được với gia đình bà Vượng và mời đến trụ sở gặp con trai đã xa cách 28 năm. Tại trụ sở Công an P.Hàng Trống, bà Vượng xúc động không nói nên lời khi gặp lại con trai, được ông Philip Marshall nhận nuôi khi chưa đầy 1 tuổi, nay là công dân Mỹ.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.