Xem nhanh 20h ngày 4.12: Bị tố ngâm tiền, Loship lên tiếng | Diễn biến mới vụ đánh bạc ngàn tỉ

Thêm 7 bị can bị bắt trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'

Ngày 4.12, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Môi giới hối lộ” (quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự) xảy ra tại Bộ Ngoại giao (Hà Nội) và các tỉnh, thành; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 7 bị can.

Trong đó, 3 bị can bị khởi tố về tội “nhận hối lộ” là Vũ Hồng Quang (45 tuổi, Phó trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT), Vũ Ngọc Minh (61 tuổi, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola) và Lý Tiến Hùng, (53 tuổi, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ GD-ĐT).

3 bị can bị khởi tố về tội “đưa hối lộ” là Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, lao động tự do), Đào Minh Dương (51 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vijasun) và Nguyễn Thế Dũng (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng). Riêng Phạm Thị Kim Ngân (40 tuổi, cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra - Thanh tra Chính phủ) bị khởi tố về tội “môi giới hối lộ”.

Chủ nhà hàng bị “ngâm” tiền, đại diện Loship nói do lỗi sự cố nghiêm trọng

Từ phản ánh của nhiều chủ nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM về việc Loship “ngâm” tiền của họ. Ngày 4.12.2022, phóng viên Báo Thanh Niên đã làm việc với bà Trần Thụy Nhật Phương, Giám đốc kinh doanh của Loship.

Theo đại diện Loship, việc thanh toán chậm trễ thanh toán như các đối tác đã phản ánh là có. Việc này xảy ra do hệ thống thanh toán của Loship gặp sự cố lỗi nghiêm trọng, dẫn đến việc rút tiền của khách hàng bị chậm so với thời điểm trước.





Hiện tại, phía Loship cho biết đang trong quá trình khắc phục sự cố và hoàn thiện lại hệ thống nhằm đảm bảo việc rút tiền của đối tác ổn định trở lại. Đại diện Loship cũng cho biết sự cố làm nhiều khách hàng gọi điện vào số hotline dẫn tới việc hệ thống quá tải.

Khởi tố 3 bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ của Phan Sào Nam

Sáng 4.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Nghĩa (50 tuổi, ở P.Cẩm Nam, TP.Hội An, Quảng Nam) và Lê Hiếu Đức (28 tuổi, ở P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 12.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Quảng (37 tuổi, ở TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam) cùng về hành vi trên. Theo Cơ quan An ninh điều tra, đây là 3 bị can nằm trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ do Phan Sào Nam cầm đầu.

