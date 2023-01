Xem nhanh 20H ngày 4.1: Không có phép màu với bé Hạo Nam | Khởi tố giám đốc không biết chữ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bé Hạo Nam đã tử vong

Sau hơn 4 ngày rưỡi các lực lượng liên tục thực hiện cứu nạn không ngơi nghỉ, may mắn và phép màu đã không đến với bé Thái Lý Hạo Nam và gia đình.

18 giờ 27 phút chiều 4.1.2023, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND Đồng Tháp, xác nhận với báo chí: bé Hạo Nam đã tử vong.

Ông Bửu cho biết sau khi trao đổi với cơ quan pháp y và gia đình, lực lượng cứu nạn đi đến kết luận bé Hạo Nam đã tử vong.

Hiện nay, công tác cứu nạn vẫn tiếp tục với nỗ lực sớm rút cọc bê tông và đưa thi thể bé Hạo Nam lên.

Trước đó, ông Đoàn Tấn Bửu cũng thông tin, tiên lượng sức khỏe của bé Hạo Nam là rất xấu do đã mắc kẹt trong ống bê tông rất hẹp, chôn sâu dưới lòng đất với điều kiện thiếu dưỡng khí, thiếu thức ăn, nước uống và nhiệt độ thấp. Nhiều khả năng bé Hạo Nam cũng bị đa chấn thương do va đập vào thành cọc.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, mới học hết lớp 3

Liên quan vụ án "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "giả mạo trong công tác" xảy ra tại các TTĐK ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành, ngày 4.1.2023, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an H.Nhà Bè và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết, thủ đoạn của các TTĐK, trong đó có TTĐK 50-17D (H.Nhà Bè, TP.HCM).

Theo cơ quan công an, bị can Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) lập Công ty An Phát rồi xin giấy phép lập TTĐK 50-17D từ năm 2019. Sau đó, Tào Huyền Thanh (vợ Phong) cũng được Phong đưa vào làm thủ quỹ của TTĐK này.

Phong có mối quan hệ thân thiết với Hồ Hữu Tài (52 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) nên Phong đưa Tài về làm Giám đốc TTĐK 50-17D để “hùn vốn”, góp cổ phần vào TTĐK, và còn để...trả nợ cho Tài vì trước đó Phong mượn tiền của Tài.

Quá trình làm việc ở TTĐK 50-17D, Tài đưa Đinh Thành Trung (30 tuổi, ngụ H.Nhà Bè - con rể của Tài) làm nhân viên tại TTĐK 50-17D nhưng không có hợp đồng lao động.





Đáng chú ý, tại CQĐT, Tài khai với công an là có đi học nhưng qua xác minh ở địa phương xác định Tài không có đi học và không biết chữ. Tài có thời gian làm công việc san lấp mặt bằng ở địa phương.

Tuyên án đối với các bị cáo trong đại án AIC

Sau 4 ngày nghị án, hôm nay 4.1.2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, 14 năm tù về tội “đưa hối lộ” và 16 năm tù về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt là 30 năm tù cho cả 2 tội danh.

Bị cáo Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, lãnh mức án 11 năm tù về tội “nhận hối lộ”.Bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lãnh mức án 9 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, lãnh mức án 9 năm tù về tội “nhận hối lộ” và 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 19 năm tù.

Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai, lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo khác là các nhân viên và cựu nhân viên Công ty AIC lãnh các mức án từ 30 tháng tù đến 12 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và đưa hối lộ.

Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC cùng một số thuộc cấp phải liên đới bồi thường cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hơn 152 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải nộp khắc phục hơn 103 tỉ đồng.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 5.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.