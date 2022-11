Xem nhanh 20h ngày 4.11: Quốc hội nói về livestream của bà Phương Hằng | Hàng ngàn công nhân lo mất việc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bộ trưởng Bộ TT-TT: Sẽ bổ sung quy định xử lý hình thức livestream trên mạng

Trong buổi chất vấn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sáng nay 4.11, nhiều đại biểu nêu vấn đề quản lý mạng xã hội. Đáng chú ý đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho rằng Bộ TT-TT chưa quan tâm tập trung quản lý nhà nước về mạng xã hội, dẫn tới lúng túng, chậm xử lý những vi phạm.

Dẫn ra ví dụ vi phạm như livestreams bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên đưa tin không kiểm chứng, có lời lẽ xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân, đại biểu Hoàng Anh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng và các cá nhân, tập thể liên quan.

Khởi tố vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên

3 con gái tưới xăng, đốt nhà mẹ ruột khiến chính người sinh ra mình bị bỏng nặng đến 80% từ đầu đến chân. Câu chuyện xót xa xảy ra tại thôn Thiên Lộc (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao những ngày qua. Liên quan vụ việc này, hôm nay, 4.11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột để điều tra về hành vi “giết người”.

Nữ sinh mất trong thảm kịch Halloween tại Seoul đã được đưa về với gia đình

Khoảng 14 giờ ngày 3.11.2022, thi thể của em Đinh Thị Tuyến (21 tuổi, nữ sinh người Việt Nam mất trong thảm kịch Halloween tại Seoul, Hàn Quốc) đã được đưa về đến quê nhà Việt Nam tại xã Vĩnh Thuận, H.Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định để lo hậu sự.





LHQ không thông qua dự thảo của Nga yêu cầu điều tra Mỹ, Ukraine về vũ khí sinh học

Hôm qua, ngày 3.11, phần lớn các lá phiếu đại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều ủng hộ nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong năm thứ 30 liên tiếp. Chỉ có Mỹ và Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết nói trên, trong khi Ukraine và Brazil bỏ phiếu trắng.Mỹ đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu lên án lệnh cấm vận lần đầu tiên vào năm 2016, ngay sau khi ông Obama khi còn làm tổng thống đã khôi phục quan hệ chính thức với Cuba. Tuy nhiên, ông Trump đã nối lại các nỗ lực của những tổng thống trước nhằm cô lập Cuba, áp đặt thêm các biện pháp cấm vận đối với Havana vào năm ngoái. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã bác bỏ một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm kêu gọi một cuộc điều tra về cáo buộc Mỹ liên quan đến nghi vấn phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine.

Nga không chắc chắn về khả năng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen

Trước tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho rằng Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng từ thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen bị gián đoạn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết theo thống kê Việt Nam sản xuất được 41 - 43 triệu tấn lúa gạo và 6,5 triệu tấn thịt các loại, đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Liên quan đến vấn đề này, cũng trong hôm qua, ngày 3.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không cam kết tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen sau thời gian hết hạn là 19.11.

