Xem nhanh 20H ngày 5.1: Chân dung 2 tân Phó thủ tướng | Nỗ lực đưa bé Hạo Nam về với cha mẹ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 5.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi làm phó thủ tướng

Chiều 5.1, tại kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội đã bỏ phiếu kín quyết định việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh; phê chuẩn miễn nhiệm chức danh phó thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Sau đó, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh; việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Trước đó, trong tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm phó thủ tướng vào năm 2021, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tới ngày 23.12, xét nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị đã đồng ý để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác và nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về các nội dung công tác nhân sự nói trên. Việc bỏ phiếu quyết định cho thôi đại biểu đối với ông Phạm Bình Minh; phê chuẩn miễn nhiệm đối với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vào đầu giờ chiều nay 5.1.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang làm Phó thủ tướng Chính phủ

Sáng 5.1.2023, Quốc hội đã khai mạc kỳ họp bất thường thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Trong ngày họp 5.1, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam; đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang, ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trở thành phó thủ tướng chính phủ.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn ông Trần Hồng Hà, ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, trở thành phó thủ tướng chính phủ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vấn đề nhân sự là một trong 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần này.





Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách. Ngoài nội dung về nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một nội dung khác tại kỳ họp bất thường thứ 2 là Quốc hội sẽ xem xét thông qua luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi lùi việc thông qua tại kỳ họp thứ 4 để có thời gian xem xét, hoàn thiện, tới nay, dự án đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nỗ lực đưa bé Hạo Nam trở về với gia đình

Tới chiều 5.1.2023, lực lượng cứu nạn và các đơn vị chi viện vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ tại hiện trường nơi bé Thái Lý Hạo Nam (bé trai 10 tuổi) đang mắc kẹt dưới cọc bê tông móng cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Đây là ngày thứ 6 liên tiếp các đơn vị thực hiện cứu nạn bé Hạo Nam.

Trước đó, tối 4.1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã thông tin đến báo chí, qua các biện pháp nghiệp vụ và trao đổi cùng pháp y, cùng gia đình đã đi đến thống nhất kết luận bé Hạo Nam đã tử vong.

Dù nhiều lực lượng, đơn vị đã được huy động và làm việc không ngừng nghỉ từ trưa 31.12.2022 nhưng đến trưa 5.1 vẫn chưa thể đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất và về với gia đình.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, do kết cấu đất nén rất chắc nên việc thi công gặp nhiều khó khăn. Hiện các chuyên gia đang ban thảo kỹ lưỡng dể tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu nạn rút ống cọc, đưa bé Hạo Nam lên.

Ập vào cơ sở làm đẹp cho chị em dịp tết, phát hiện nhiều vi phạm

Lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an quận Thanh Khê đã ập vào cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, phun thêu thẩm mỹ Carla Beauty Center ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào sáng 30.12.2022.

Cơ sở này do một phụ nữ ở xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, làm chủ.

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và y tế tại cơ sở, lực lượng cảnh sát phát hiện nhiều vi phạm.

Cụ thể, cơ sở sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Tuy nhiên cơ sở này không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Theo Nghị định 117/2020 vi phạm này sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Cơ sở thẩm mỹ này còn vi phạm sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định tại Nghị định 117/2020, hành vi này cũng sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

