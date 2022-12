Xem nhanh 20h ngày 6.12: Ngỡ ngàng cục đá giá 6.000 tỉ | Tiếng kêu than xót xa từ vụ sạt lở miền Tây

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan

Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty tập đoàn dược phẩm Vimedimex, về tội “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Cùng tội danh, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị truy tố nhiều bị can khác, gồm: Nguyễn Xuân Đức, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Mỹ Đình; Trần Công Tuyên, Trưởng phòng Hành chính kế hoạch (Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng H.Đông Anh, Hà Nội); Tạ Thị Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Theo cáo buộc, năm 2020, H.Đông Anh tổ chức bán đấu giá lô đất 49.000 m2 tại địa phận xã Tiên Dương. Sau khi nhờ thẩm định và được báo giá trị khu đất hơn 500 tỉ đồng, bị can Tuyên đã chỉ đạo làm lại đơn giá, điều chỉnh hạ giá trị khu đất và được đơn vị thẩm định hạ xuống còn khoảng 334 tỉ đồng.

Hai cán bộ sở ở Đắk Nông điều hành, tham gia đường dây cá độ 600 tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 17 nghi phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng qua mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với số tiền giao dịch gần 600 tỉ đồng.

Ngày 6.12, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thành viên chủ chốt và trực tiếp điều hành đường dây cá độ này là Huỳnh Kim Trí (ngụ H.Đắk Mil) và Lương Ngọc Thành (cùng 29 tuổi). Đáng chú ý, Thành là cán bộ Phòng Quy hoạch giao đất, thuộc Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông.

Ngoài Lương Ngọc Thành, công an xác định Nguyễn Ngọc Trung, cán bộ Trung tâm kiểm định đo lường chất lượng, thuộc Sở KH-CN tỉnh Đắk Nông cũng tham gia vào đường dây cá độ bóng đá nói trên.

Vụ sạt lở nuốt chửng 13 căn nhà xuống sông Cổ Chiên

Ngày 5.12, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ở cù lao Minh (H.Long Hồ, Vĩnh Long), theo thống kê của cơ quan chức năng, 13 căn nhà và khoảng 15 ha đất vườn của người dân bị rơi xuống sông Cổ Chiên. Đến 9 giờ sáng 6.12, tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra và 1 căn nhà có nhiều vết nứt chuẩn bị rơi xuống sông Cổ Chiên. Lực lượng quân sự đã đến hỗ trợ người dân nằm trong vùng nguy cơ di dời tài sản đến nơi an toàn.





Nhiều người dân cho biết, trước giờ ở khu vực sông Cổ Chiên đoạn qua khu vực cù lao Minh không có sà lan cạp cát. Khoảng vài tháng nay mới xuất hiện các sà lan với cần cạp lớn cạp cáp và cho rằng nguyên nhân vụ sạt lở kinh hoàng lần này có thể do cạp cát ở khu vực này.

Bắt nhóm lừa đảo bán thiên thạch giá 6.000 tỉ đồng ở An Giang

Chiều 6.12.2022, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (41 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Âu Thị Xuân (56 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Trần Văn Nghĩa (60 tuổi), Lê Văn Tùng (44 tuổi) và Lê Văn Chi (46 tuổi, là anh ruột Lê Văn Tùng, cùng ngụ tỉnh An Giang). Đây là nhóm bị can đã lừa đảo bán đá thiên thạch với giá 6.000 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian quen biết, Nguyễn Trung Hiếu và Âu Thị Xuân đã cấu kết với Lê Văn Tùng, Lê Văn Chi và Trần Văn Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cặp vợ chồng ngụ thành phố Châu Đốc (thuộc tỉnh An Giang). Để lừa đảo, Nguyễn Trung Hiếu tìm cách gặp người chồng và giới thiệu có cục thiên thạch trị giá khoảng 5.000 - 6.000 tỉ đồng. Sau đó, Nguyễn Trung Hiếu giới thiệu bán giùm, nếu bán được sẽ nhận hoa hồng từ 5 - 6 tỉ đồng. Tuy nhiên, người đàn ông này phải đặt cọc lại 500 triệu đồng.

Người này tin lời và đặt cọc cho Nguyễn Trung Hiếu 500 triệu đồng. Ngày 18.7, nhóm của Nguyễn Trung Hiếu gồm Trần Văn Nghĩa, Lê Văn Tùng hẹn cặp vợ chồng đến quán nước tại thị trấn Nhà Bàng (thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để giao nhận tiền cọc. Riêng Lê Văn Chi và Âu Thị Xuân ở ngoài quán nước để cảnh giới. Sau khi chiếm đoạt được 500 triệu đồng của cặp vợ chồng, cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Cận cảnh đồi đất bị bức tử hơn 10 năm ở Đồng Nai

Đồi đất nằm ngay bờ hồ sông Ray bị đào bới rầm rộ hơn 10 năm qua, trong khi chính quyền UBND xã Lâm San (H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) khẳng định cho tư nhân khai thác sau khi xin ý kiến lãnh đạo huyện... bằng miệng.

Nhiều năm nay, người dân xã Lâm San không xa lạ với việc nhiều đoàn xe ben vào đồi đất nằm ngay sát hồ sông Ray (thuộc ấp 4) chở đất như chốn không người. Đồi đất mà xã Lâm San cho khai thác rộng hàng chục ngàn mét vuông, có nhiều chủ, đã được khai thác từ nhiều năm trước, đồi bị san hạ với độ cao có điểm gần 10 m. Cạnh đó, nhiều đồi đất cũng bị khai thác từ lâu.

