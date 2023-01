Xem nhanh 20H ngày 8.1: Gian nan hành trình cứu nạn bé Hạo Nam | Sân Mỹ Đình có diện mạo mới?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 8.1.2023 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bổ sung cần cẩu hạng nặng để nhổ cọc bê tông đưa bé Hạo Nam lên

Đã hơn 9 ngày trôi qua kể từ khi Thái Lý Hạo Nam (bé trai 10 tuổi) mắc kẹt dưới cọc bê tông sâu 35 mét ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và công tác cứu nạn vẫn chưa kết thúc.

Dù hàng trăm người cùng các phương tiện đã được huy động từ khắp nơi để dồn lực đưa bé Hạo Nam lên mặt đất nhưng đến nay công tác cứu nạn vẫn chưa đạt mục tiêu.

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất và chốt phương án nhổ trụ bê tông bằng cách sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông.

Cụ thể: cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành một bộ khung 4,8m x 4,8m; đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông (tạm gọi là tầng 2) và sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhắc trụ bê tông lên.

Để nhổ ống trụ bê tông cần thêm một cần cẩu hạng nặng từ ít nhất 50 tấn. Hiện nay, tại hiện trường đã có sẵn hai cần cẩu 35 tấn và 50 tấn đang hoạt động.

Trước đó, thông tin với báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, dù chưa đưa được cọc bê tông lên mặt đất nhưng qua thảo luận với các đơn vị chuyên môn và gia đình đã đi đến thống nhất bé Hạo Nam đã tử vong.

Ông Đoàn Tấn Bửu cũng cho biết, đơn vị cứu nạn đã tính toán phương án để cưa cắt trụ bê tông sau khi nhổ được trụ lên. Thiết bị chuyên dụng sẽ được sử dụng để xác định vị trí bé mắc kẹt rồi sau đó mới tiến hành cưa trụ.

Vì sao không khởi tố vụ án ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ nhân viên golf?

Ông Nguyễn Viết Dũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng. Theo lãnh đạo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, công an quận không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Nguyên do, ông Dũng và chị N.A.L (nữ nhân viên phục vụ sân golf) đã hòa giải.

Sau khi UBND Q.Ngũ Hành Sơn chỉ đạo, Công an quận này đã vào cuộc điều tra, mời các bên liên quan lên làm việc. Qua lấy lời khai ông Dũng, chị N.A.L và những người liên quan cũng như đại diện sân golf, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã có kết luận.

Theo đó, các bên thống nhất trên tinh thần hòa giải, chị N.A.L cũng không có ý kiến gì thêm đối với vụ việc, nên Công an Q.Ngũ Hành Sơn không khởi tố ông Nguyễn Viết Dũng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.12.2022, ông Nguyễn Viết Dũng và đối tác đánh golf tại sân BRG Đà Nẵng Golf Resort, chị N.A.L là nhân viên phục vụ.

Do ông Nguyễn Viết Dũng không đồng ý về số gậy đã đánh nên nổi nóng, mất kiểm soát. Ông Dũng đập cây gậy golf vào chị L. khiến chị bị thương tích vùng mặt.





Hậu quả, chị L. nhập viện điều trị đến nay đã bình phục và đi làm trở lại.

Liên quan vụ việc, hệ thống sân golf của BRG đã từ chối phục vụ ông Nguyễn Viết Dũng trên toàn hệ thống các sân golf tập đoàn này tại Việt Nam.

Các hội golf khác cũng từ chối ông Nguyễn Viết Dũng thi đấu, sinh hoạt trong hội nhóm.

Tiết lộ lý do huy động 100 sinh viên đến làm sạch sân Mỹ Đình

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Indonesia (diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 9.1) được lãnh đạo ngành thế thao đặc biệt quan tâm, đặc biệt chất lượng sân Mỹ Đình.

Tại cuộc họp khẩn gần đây, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã đặt vấn đề với Tổng cục TDTT: "Trong bối cảnh người hâm mộ đang rất quan tâm đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Tổng cục TDTT đã có giải pháp gì trong bối cảnh khó khăn hiện nay? Sân Mỹ Đình có thể xem như hình ảnh cho toàn ngành thế thao. Vậy tại sao vẫn để xảy ra những tình trạng, những tồn tại mà truyền thông phải lên tiếng”.

Lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia (khu liên hợp) cho biết: “Thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, chúng tôi đã tích cực chỉnh trang các hạng mục của sân Mỹ Đình. Việc làm vệ sinh các khu vực trong và ngoài sân rồi khu vực khán đài được phối hợp chặt chẽ giữa 100 sinh viên và 100 cán bộ công nhân viên của khu liên hợp. Công tác tẩy rửa cũng được thực hiện cầu kỳ hơn. Chúng tôi đã phải mua thêm máy tăng áp để làm sạch các khu ghế ngồi. Nếu chỉ có 100 người của khu liên hợp thì việc rửa sạch 43.000 ghế rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Có thêm số lượng sinh viên lên đến 100 người, công tác vệ sinh sân cũng trở nên thuận lợi hơn”.

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sân Mỹ Đình sẽ liên tục được Ban tổ chức trận đấu tiến hành giám sát để các hạng mục hoàn thiện tốt nhất có thể. Để tránh cho việc mặt sân bị héo úa, nước sẽ được tưới liên tục một cách khoa học.

Báo Thanh Niên đã hỏi ý kiến một chuyên gia về sân bãi và được ông này cho hay: “Thời tiết giá lạnh, sương muối vào mùa đông có tác động tiêu cực đến chất lượng mặt cỏ nhưng nếu biết bảo dưỡng đúng cách, sân Mỹ Đình hoàn toàn có thể đẹp đẽ như sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, bất chấp trời lạnh hay nóng, khí hậu khô hay ẩm. Nếu đổ lỗi cho sân Mỹ Đình bị quá tải, dẫn tới mặt cỏ bị xác xơ, sẽ hoàn toàn không đúng vì mật độ tập luyện ở đây sao nhiều bằng ở sân của trung tâm.

Mỗi năm tuyển Việt Nam và các đội khách tập ở sân Mỹ Đình không quá nhiều, không thể khiến mặt sân bị xấu đi được. Sân của trung tâm được chăm sóc thường xuyên mỗi ngày và chăm sóc chuyên sâu khoảng 1 tháng, 2 tháng/lần. Chu kỳ bảo dưỡng chuyên sâu phụ thuộc vào kế hoạch tập luyện của các đội chứ không phải chu kỳ cố định và chính sự linh hoạt này đã giúp mặt sân luôn tốt nhất có thể. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, nước được tưới nhiều hơn, cách bón phân cũng khác mùa hè, loại phân nào phù hợp cũng được tính toán rất kỹ”.

Chiều nay, trước buổi tập của đội Việt Nam và Indonesia, VFF sẽ kiểm tra sân và sáng ngày 9.1 sẽ kiểm tra lần cuối.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 9.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.